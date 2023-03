Volodymyr Zelensky apparaît sur la Place fédérale à Berne, le 19 mars 2022 Image: KEYSTONE

Des élus ukrainiens veulent venir en Suisse pour faire pression sur Berne

Selon le Wall Street Journal, une délégation du parlement ukrainien veut se rendre en Suisse. L'objectif de ce voyage serait d'obtenir une modification des règles d'exportation pour le matériel militaire suisse. A Berne, on se dit surpris.

Christoph Bernet / ch media

La Suisse est une véritable entrave à l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, écrit mardi le Wall Street Journal. La raison: les prescriptions d'exportation restrictives pour le matériel militaire de fabrication suisse.

En se référant aux dispositions légales, le Conseil fédéral a déjà rejeté des requêtes de l'Allemagne, du Danemark et de l'Espagne pour la transmission de matériel suisse à l'Ukraine.

Dans les capitales européennes, on a réagi à la position de la Suisse avec mécontentement. Le Conseil national et le Conseil des Etats se pencheront sur le sujet la semaine prochaine. Des interventions visant à autoriser la transmission d'armes et de munitions suisses à l'Ukraine sous certaines conditions sont en discussion.

En attendant, la pression venant de Kiev augmente. Selon le Wall Street Journal, une délégation de la commission de politique étrangère du parlement ukrainien veut se rendre à Berne et plaider pour un changement de la position suisse.

«Ils doivent faire plus» Le président de la commission Oleksandr Merezhko

On ne sait pas si et quand la visite aura effectivement lieu. Ni l'ambassade d'Ukraine ni les services du Parlement à Berne n'ont connaissance d'une visite prochaine. La commission de Merezhko a toutefois écrit une lettre à celle de politique extérieure du Conseil national (CPE-N). Le président de la CPE-N, l'UDC Franz Grüter, explique que la lettre lui est parvenue la semaine dernière et qu'une réponse est en préparation.

Franz Grüter, conseiller national (UDC/LU). image: keystone

Les parlementaires ukrainiens auraient demandé un échange sous forme de vidéoconférence: «Cela aura certainement lieu», confie Franz Grüter – même si les détails doivent encore être clarifiés. Nous avons sollicité Oleksandr Merezhko, sans réponse.