Les enfants suisses abusent-ils des écrans? Une étude répond

Pour la première fois, une étude nationale montre comment les enfants helvétiques consomment les écrans. Même si les recommandations ne sont pas respectées, les spécialistes assurent que la situation est meilleure en Suisse qu'ailleurs.

Une étude menée, entre autres, par la Haute Ecole de travail social de Lausanne (HETSL) démontre que les enfants vivant sur le territoire suisse démontre que 50% des enfants deux ans n'ont jamais utilisé d'appareil numérique, comme le rapporte Le Temps. Pour rappel, les recommandations sont claires: pas d'écran avant trois ans.

Le socle de l'analyse, intitulée Swipe, repose sur 4200 parents qui ont répondu aux questions des chercheurs. Les données se basent sur le comportement des enfants de 0 à 5 ans.

Selon les chiffres de cette première étude d'envergure nationale, le temps d'écran par âge et par jour se définit ainsi:

0-1 an: 22 min

1-2 ans: 19 min

2-3 ans: 37 min

3-4 ans: 39 min

4-5 ans: 42 min

5-6 ans: 47 min

On découvre alors que les plus petits sont trop souvent exposés aux écrans. Interrogée par Le Temps, Nevena Dimitrova, professeure associée et directrice de l’étude, refuse de céder à une forme de «panique morale».

Comme le souligne l'enquête:

«L'accès à l'écran est principalement motivé par l'apprentissage ou la disponibilité des parents»

Nevena Dimitrova affirme que beaucoup de parents usent des écrans pour pouvoir avoir un peu de temps pour une tâche ménagère ou s'offrir une plage de calme lors d'un long trajet en voiture ou en train.

Beaucoup d'enfants consacrent du temps à l'écoute

Autre facteur à relever, l'heure à laquelle les écrans sont consommés. «L'utilisation des écrans a lieu principalement l'après-midi, le matin et avant le coucher», constate l'étude.

Pour donner quelques chiffres:

l’après-midi (60%);

le matin (25%);

avant d’aller dormir (22%).

Un autre aspect particulièrement intéressant est l'utilisation moyenne des médias numériques: elle est de 1h22 par jour et la moitié est consacrée à l'écoute, sans regarder un écran. La stimulation est meilleure et l'écoute nourrit l'imagination du bambin. Surtout, l'audio est moins susceptible de créer une addiction pour l'enfant.

Pour conclure, le constat n'est pas aussi mauvais qu'on ne pourrait le soupçonner. Il est en tout cas meilleur que dans d’autres pays, notamment les Etats-Unis, affirme Nevena Dimitrova. (svp)