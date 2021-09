Suisse

Design: 10 objets originaux fondés par des Suisses



Raphaelle Mueller

10 objets impactants créés par des designers suisses

La jeune scène du design suisse va se rendre à Milan début septembre pour présenter ses créations insolites. Tour d'horizon des 10 projets sélectionnés. 3-2-1 Scrollez.

Des vêtements médicaux bios

Benjamin Bichsel est un ancien de l'ECAL. Ce qu'il propose? Des vêtements pour le personnel médical, jetables biodégradables et fonctionnels. Son but? «Contribuer à la mise en place d'un système de soins de santé plus durable.»

Voici à quoi ressemble une blouse médicale ecofriendly 👇 Alexandra Dautel

Âgé de 28 ans, il a notamment exposé au «Museum für Gestaltung» à Zurich, ainsi qu'au «Gewerbemuseum» à Winterthur.

Un incubateur néonatal

Basé dans le Jura, Fabien Roy a développé un incubateur pour nouveaux-né. A travers ce projet, Fabien Roy souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les pays subsahariens. «Il s'agit d'un petit incubateur portatif, qui peut résister à des hautes températures, à une forte humidité, à la poussière ainsi qu'aux interruptions de courant, fréquentes dans ces régions», explique l'ancien étudiant à l'ECAL.

L'incubateur pour nouveaux-né👇 youtube pro helvetia

La prochaine étape? «Se rendre au Kenya à l'automne prochain pour tester l'incubateur sur place avec du matériel médical».

Une chaise pour seniors

Sarah Hossli, passionnée par les sujets culturels et sociétaux, a conçu une chaise pour venir en aide aux personnes âgées vivant dans des homes.

Elle s'est interrogée sur leur difficulté d'être autonomes: et réussir à se lever de sa chaise sans aide en fait partie.

Voici donc la chaise en question👇 instagram sarah hossli

Une bouteille rechargeable

Les designers Susannah et Christian ont développé une bouteille rechargeable en acier inoxydable. Son truc en plus? l'ajustement de son goulot qui lui permet d'être remplie pratiquement n'importe où.

La plupart des bouteilles sont droites. Celle-ci a la particularité d'avoir un bec verseur intégré

La bouteille s'appelle «Tilt» 👇 screenshot youtube pro helvetia

Un système éclairage «nomade»

Clovis Grosbost et Emilien Jaury proposent un système d'éclairage moderne pour les restaurants. Modulable, le système contient une lampe qu'on peut suspendre (à peu près) n'importe où. «Nous avons observé que l'éclairage intérieur est souvent fixe et ne convient pas vraiment aux différentes utilisations quotidiennes», expliquent les deux designers.

«Nous sommes passionnés par la façon dont le design peut résoudre les problèmes quotidiens»

Le projet est baptisé «cane» 👇

Des chaises 100% durables

«Midi chair». Voilà le nom du projet créé par Romain Viricel et Micael Filipe. L'idée était de créer une chaise qui pourrait s'adapter à n'importe quel type d'environnement. L'objet qui se veut durable est composé uniquement de matériel recyclé.

Et donc voici à quoi ressemblent les «midi chair» 👇 Filipe & Viricel

Une table en kit

Le duo de designers, Stefano Panterotto et Alexis Tourron, jouent la carte de l'extrême légèreté. Ensemble, ils ont développé une table en bois massif, sous forme de kit. L'idée leur est venue en observant que les gens avaient un mode de vie de plus en plus nomade. Ultra légère, elle est très facile à empaqueter à transporter.

Voici à quoi ressemble la table 👇 RaphaelleMueller

Un étui multifonctionnel

Le projet a été développé par Sandra Kaufmann et Monika Fink. Le concept? Un étui multifonctionnel pour iPhone avec lunettes de lecture intégrées. «Ainsi, les lunettes sont pratiquement toujours à portée de main lorsqu'il y a quelque chose à lire sur l'écran.»

L'étui en question 👇 read on

Un masque de protection high tech

Le designer industriel zurichois Miloš Ristin a développé en 2019 le masque de protection Nevo, en réponse à la hausse de la pollution de l'air. Puis le Covid est arrivé, donnant un coup d'accélérateur au projet.

Développé en collaboration avec une start-up lausannoise, le masque présente une coque dure avec des filtres interchangeables. L'objet offre ainsi une alternative au matériel jetable.

Le masque de protection «Nevo» 👇

Une chaise qui se déboîte

Edrris Gaaloul et Cyrille Verdonv ont développé une chaise amovible de salle à manger. Cette dernière contient un tabouret en bois intégré. Le but? Offrir une flexibilité et une fonctionnalité dans les salles à manger et les salons aux espaces compacts.

superlife

Des designers choisis par Pro Helvetia Pro Helvetia envoie dix jeunes designers suisses à la Milan Design Week, qui se tient du 5 au 10 septembre 2021. La plupart des talents sélectionnés cette année ont suivi tout ou partie de leur formation à l'Ecole d'art de Lausanne (ECAL). Les dix projets choisis sont «une proposition innovante» pour le quotidien, expliquer Sylvain Gardel, responsable design et médias à la Fondation suisse. Avis aux intéressés: Il n'y a pas de limite d'âge pour participer à la sélection. Seule condition: avoir lancé son studio depuis moins de sept ans. (ats)