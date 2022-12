En conférence de conciliation, c'est finalement la version des sénateurs et du gouvernement qui a prévalu. Le National a suivi par 114 voix contre 57, et le Conseil des Etats par 33 contre 1. «Après cinq ans de débats, un signal clair est attendu», a déclaré le ministre des assurances sociales Alain Berset. «Il est temps de ne pas laisser cette question ouverte pendant des années encore», a-t-il ajouté, appelant à accepter le projet en votation finale.

Ils rendent fous les conducteurs suisses et on a passé une nuit avec eux

Des militants climatiques ont dégonflé les pneus de voitures 102 SUV dans la nuit de lundi à mardi, à Zurich. Ils estiment que leur action est «justifiée». Ce n'est pas l'avis de Sarah*, qui a été prise pour cible.

Karin, Samira, Gian et Marina ont le même objectif: dégonfler les pneus du plus grand nombre possible de SUV. Ils ne sont armés que de gants en latex, de lentilles et de feuilles A4.