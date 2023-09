80% des Suisses veulent une caisse maladie unique

Et si le peuple suisse a balayé à deux reprises l'idée d'une caisse unique, en 2007 (à 71.2%) et en 2014 (à 61.9%), l'enquête montre que 79% des sondées et sondés y sont favorables . Y compris auprès des électeurs proches des camps bourgeois, souligne nos collègues basés à Zurich.

Cette semaine sera «exceptionnellement chaude» en Suisse

Après quelques jours froids, les températures vont de nouveau monter en Suisse. La semaine prochaine, les valeurs seront supérieures à la norme, et le reste du mois devrait suivre cette tendance.

Ce dernier mois, la météo a été pour le moins changeante en Suisse. Après une vague caniculaire tardive, particulièrement longue et chaude, les températures ont chuté de plus de 20°C en l'espace de trois jours. En début de semaine encore, on aurait pu se croire en plein mois de novembre. Les températures ont progressivement augmenté depuis, et ce vendredi, le soleil a refait son apparition dans le ciel.