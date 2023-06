En 2023, le changement d’assurance de base a permis à une personne adulte d’économiser 549 francs en moyenne sur ses primes maladie. Image: KEYSTONE

Changement de caisse maladie: voici qui a économisé le plus

Près d'un adulte sur sept a changé d'assurance maladie suite à la dernière hausse des primes. Ce type d'opération permet d'économiser pas mal d'argent, indique une étude, mais la somme épargnée change en fonction de plusieurs facteurs. Les voici.

La dernière hausse des primes maladie a été «désagréable», reconnaissait le ministre de la Santé Alain Berset au moment de l'annoncer, le 27 septembre 2022. Avec une croissance moyenne de 6,6%, il s'agissait de la plus forte augmentation depuis 2010, intervenue de surcroît après trois ans exceptionnellement stables.

Un scénario qui risque très fortement de se reproduire en septembre: on s'attend en effet à une nouvelle hausse des primes pour 2024, qui devraient encore bondir de 6% en moyenne, selon les prévisions de Comparis.

Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie des assurés ne sont pas restés les bras croisés face à la hausse annoncée pour 2023: 12,8% de la population avait en effet effectué un changement de caisse maladie, soit environ une personne adulte sur sept. Il s'agit d'un chiffre record qui n’avait pas été atteint depuis plus de dix ans. C'est ce qu'affirme un rapport d'AXA sur le changement d'assurance de base, publié mercredi.

L'assureur souligne qu'il y a une «forte corrélation» entre l'augmentation des primes et le taux de changement. L'année prochaine ne va pas échapper à la règle: «Nous tablons sur une forte progression du nombre d’assurés et d’assurées qui changeront d’assurance maladie», indique Seraina Acker, porte-parole d'AXA.

En moyenne, les personnes qui sont passées à l'acte ont pu économiser 549 francs sur leurs primes maladie pour l'année 2023. De sensibles différences existent au niveau de la région et du canton d'origine, ainsi que par rapport à l'âge, au genre et au type de changement effectué.

Le type de changement

Si la plupart des assurés intéressés (72%) se sont contentés de passer à une autre assurance maladie, cette solution n'a permis de générer qu'une économie moyenne de 385 francs. Celles et ceux qui ont également modifié leur franchise ont pu épargner une somme moyenne de 1313 francs, qui grimpe à 1633 pour les personnes qui ont changé de caisse, de franchise et de modèle. Elles ne constituent que 2% du total.

Les Latins plus actifs que les Alémaniques

Le montant épargné varie également en fonction de la région linguistique: les économies les plus substantielles ont été réalisées dans les cantons latins, selon AXA:

Les Romands ont pu économiser 557 francs en moyenne; Les Tessinois 542; Les Alémaniques 453.

Les régions latines sont également celles ayant vu le plus grand nombre de changements. «La population romande et tessinoise a non seulement opté beaucoup plus fréquemment pour une nouvelle caisse», développe AXA, «mais a aussi changé de modèle d’assurance et adapté sa franchise».

D'importantes différences sont également visibles à l'échelle cantonale: les sommes moyennes économisées varient en effet entre 305 et 637 francs par assuré.

Les cantons romands sont particulièrement bien placés. L'économie moyenne la plus élevée a été réalisée dans le canton de Genève (637 francs), tandis que Vaud et le Valais occupent la troisième et la quatrième marche du classement, avec 582 et 548 francs.

Comment expliquer ces différences? «Notre système de santé est largement fédéraliste. Ainsi, la situation financière diffère selon les cantons, que ce soit au niveau des primes, de la hausse des coûts et des réserves», déclare la porte-parole d'AXA. Elle poursuit:

«Dans les cantons où l’offre est abondante, la demande l’est aussi, ce qui explique en partie les primes plus élevées dans les cantons fortement urbanisés» Seraina Acker, porte-parole d'AXA

Dans l’ensemble, les cantons affichant les hausses les plus importantes sont ceux où le niveau des primes de l’assurance de base est élevé, commente AXA.

Qui a économisé le plus?

L'âge est un autre facteur important. Selon AXA, les jeunes adultes (19-25 ans) ont économisé nettement plus que les adultes (26 ans et plus). Les personnes appartenant au premier groupe d'âge ont épargné 643 francs en moyenne, contre 546 pour celles faisant partie du deuxième.

L'étude fait également remarquer que les femmes économisent en moyenne plus que les hommes, soit 490 francs contre 466.

A la lumière de tout cela, on peut se demander quels ont été les profils les plus «malins»: selon l'étude, il s'agit des femmes et des jeunes adultes romands, qui ont économisé davantage sur leurs primes d’assurance maladie que le reste de la population.

«Ne pas changer de caisse maladie par habitude ou par confort peut coûter cher», conclut Seraina Acker, qui rappelle qu'il est «judicieux de comparer les offres».