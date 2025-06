Les primes ne cessent de prendre l'ascenseur. Et les subsides? shutterstock / dr (montage)

Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte

Les Suisses les plus pauvres grincent des dents chaque année face aux primes d'assurance maladie qui prennent l'ascenseur. Entre 2015 et 2024, la part de Romands touchant des subsides a bondi de 50%.

Les primes d'assurance maladie devraient à nouveau augmenter en 2026. C'est en tout cas ce que prévoit Comparis. En attendant l'annonce officielle d'Elisabeth Baume-Schneider au mois de septembre, l'estimation actuelle est de 4%. Un énième coup dur pour le porte-monnaie de nombreux Romands.

Pour ceux qui ne s'en sortent plus, il existe une solution: les subsides. Mais combien de Romands en bénéficient vraiment? Au total, les cantons romands ont dépensé plus de 2,2 milliards de francs en 2024, sans compter le canton de Berne, avec lequel le chiffre monte à 2,9 milliards.

En 2015, 24,4% des Romands touchaient des subsides. En 2024, ils étaient 32,2%. Une augmentation qui suit la hausse régulière des primes d'assurances maladie. Le très léger «creux» entre 2021 et 2022 (-0,2%) correspond par ailleurs à la seule année où les primes ont vu une baisse, également de 0,2%.

Depuis 2020, la Confédération calcule la prime mensuelle moyenne par habitant en Suisse. Celle-ci est passée de 315 en 2020 à 360 francs en 2024, soit une hausse de 14,3%.

Et voici le détail des subsides par cantons:

Trois «clusters» se distinguent. Genève et Vaud sont les deux cantons avec le plus de personnes subsidées: environ 37% de la population. Fribourg, Berne et le Jura sont eux à environ 27%. Enfin, le Valais et Neuchâtel ferment la danse, avec 23% de la population qui touche des subsides.

Fribourg

Dans le canton de Fribourg, 214 millions de francs ont été alloués au budget pour les subsides en 2024. Cette année, ce chiffre devrait augmenter de 12 millions de francs.

En 2024, 96 384 Fribourgeois ont pu bénéficier de subsides, soit 28,2% de la population. Ce chiffre était de 24,5% en 2015, soit 74 273 personnes.

Genève

En 2024, le canton de Genève a alloué au total pour 656 millions de francs de subsides. Près de 199 458 Genevois ont pu en bénéficier, soit 37,6% de la population. Ce chiffre était de 22,9% en 2015, soit 110 301 personnes.

Un pic peut être aperçu entre 2019 et 2020.

«Cette différence s'explique par l'adoption du contreprojet à l'initiative "Pour des primes d'assurance maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage" en juin 2019» L'Etat de Genève

Depuis cette année, «le montant des subsides ordinaires est indexé à la variation de la prime moyenne», indique par ailleurs le canton.

Jura

En 2024, le montant total pour les réductions de primes dans le Jura est de 62 millions de francs. Près de 21 399 Jurassiens ont pu bénéficier de subsides, soit 30% de la population. Ce chiffre était de 28% en 2015, soit 23 369 personnes.

Il s'agit du canton romand où les chiffres sont restés les plus stables depuis dix ans. Après un petit pic en 2022, le Jura est le seul canton à voir une diminution de sa population touchant des subsides entre 2015 et 2024.



Neuchâtel

En 2024, le montant total pour les réductions de primes à Neuchâtel est de 148 millions de francs. Près de 39 780 Neuchâtelois ont pu bénéficier de subsides, soit 22,5% de la population. Ce chiffre était de 24% en 2015, soit 42 670 personnes. Le canton de Neuchâtel est le seul canton romand à connaître une importante baisse, entre 2016 et 2022. Le canton l'explique ainsi:



«La diminution de personnes subsidiées entre 2016 et 2022 est due à un resserrement dans le budget de l’État: les autorités ont privilégié une augmentation de l’intensité du subside pour les catégories les plus vulnérables. En parallèle, le nombre de bénéficiaires à l’aide sociale a nettement baissé entre 2017 et 2022» Département neuchâtelois de l'emploi et de la cohésion sociale

Si le nombre de subsidés neuchâtelois est à nouveau en hausse, il n'a toujours pas atteint son niveau de 2015.

«Dès 2023, des moyens supplémentaires ont été octroyés au budget à cause de la baisse du pouvoir d’achat et de la forte croissance des primes. Un subside extraordinaire ‹pouvoir d’achat› a été mis en place en 2023 puis intégré au dispositif standard dès 2024» Département neuchâtelois de l'emploi et de la cohésion sociale

Valais

En 2024, l’enveloppe totale pour les subsides pour le Valais était de 252 millions de francs. Près de 89 094 Valaisans ont pu bénéficier de réductions de primes, soit 23,6% de la population. Ce chiffre était de 19,3% en 2015, soit 63 821 personnes.

Durant le Covid, le Valais est le seul canton à connaître une augmentation nette, entre 2019 et 2022. Mais rien à voir avec la pandémie, précise la communication du canton:

«Cette hausse découle de la volonté du Conseil d’Etat de renforcer les montants octroyés, notamment pour les enfants et jeunes adultes en formation issus de familles à faibles et moyens revenus, liée à une mesure cantonale d’accompagnement de la réforme fiscale RFFA» Canton du Valais

Vaud

En 2024, l’enveloppe totale pour les subsides pour le canton de Vaud était de 902 millions de francs. Près de 309 168 Vaudois ont pu bénéficier des aides, soit 36,9% de la population. Ce chiffre était de 27,3% en 2015, soit 205 725 personnes.

Dans le canton de Vaud, un pic a lieu entre 2018 et 2019 (+3,2%). Comme dans le canton de Genève, il est dû à l'instauration d'une loi limitant le paiement des primes à un plafond de 10% des revenus.

Berne

Les chiffres de 2024 ne sont pas encore disponibles. En 2023 le canton de Berne a dépensé 673 millions de francs pour les réductions de primes.

En 2023, 289 584 Bernois ont pu bénéficier de subsides, soit 27,2% de la population. Ce chiffre était de 26,8% en 2015, soit 270 854 personnes. La courbe du canton de Berne a augmenté avant de tomber puis remonter. Le canton se trouve désormais avec quasiment autant de subsidés qu'il y a dix ans.