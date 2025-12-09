assez ensoleillé
Le nouveau géant Helvetia Baloise supprime jusqu’à 2600 emplois

Le nouveau géant suisse de l’assurance va supprimer jusqu'à 2600 emplois

Le nouveau groupe Helvetia Baloise annonce jusqu’à 2600 suppressions de postes après sa fusion, une restructuration touchant les équipes suisses.
09.12.2025, 15:0509.12.2025, 15:10

L'assureur Helvetia Baloise prévoit la suppression de 2000 à 2600 emplois au total ces trois prochaines années. Le groupe a informé mardi ses employés des mesures de restructurations prévues après la fusion de Baloise et Helvetia, a indiqué à l'agence AWP un porte-parole de l'entreprise, confirmant une information de Reuters.

Actuellement, le nouveau groupe établi à Bâle recense quelque 22 000 collaborateurs répartis entre huit pays européens. Le patron du groupe, Fabian Ruprecht avait informé dans la foulée de l'annonce de la fusion de Baloise et d'Helvetia, dans les faits un rachat du premier par le second, de la suppression de doublons. Les médias avaient évoqué près de 2000 postes devant être biffés.

L&#039;union des deux assureurs comporte encore des zones d&#039;ombres. (archive)
Helvetia Baloise réorganise ses services et réduit massivement ses postes.Keystone

En Suisse, Helvetia Baloise va supprimer entre 1400 et 1800 emplois entre 2026 et 2028. En Allemagne, 260 à 330 postes disparaîtront. Les réductions d'effectifs prévues en Suisse visent essentiellement les fonctions au siège du groupe et des services internes, selon le porte-parole. Une procédure de consultation sera lancée en janvier prochain. (jah/ats)

