Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»

Le groupe pharmaceutique doit faire face à la fin du brevet de son médicament le plus rentable de tous les temps.

Daniel Zulauf / ch media

Entre fin juin et fin septembre, Novartis a vendu des médicaments pour une valeur de 13,9 milliards de dollars. Avec les ajustements des fluctuations monétaires, cela représente une hausse de 7% par rapport à la même période de l'année précédente. Novartis croît ainsi plus rapidement que le marché mondial du médicament.

Pourtant, le cours de l'action a chuté mercredi après l'annonce de ce résultat intermédiaire. Les titres ont perdu près de 3,5% lors des échanges matinaux à la SIX Swiss Exchange et sont retombés sous la barre des 100 francs, franchie pour la première fois en février après trois années de surprises de croissance positives.

La terreur s'appelle «Entresto»

La prudence des investisseurs porte le nom d'«Entresto»: ce médicament cardiaque, que Novartis avait eu du mal à commercialiser il y a dix ans, n'est plus protégé par un brevet aux Etats-Unis. Depuis le milieu de l'année, plusieurs copies à bas coûts sont disponibles sur le marché américain. Pour les fabricants de médicaments, reproduire des comprimés à la formule chimique simple d'Entresto n'est pas un défi. La concurrence à bas prix devient donc importante.

C'est un défi pour Novartis. Ce médicament a été ces dernières années le moteur de croissance incontesté du groupe. En 2024, ses ventes se sont élevées à 7,8 milliards de dollars, soit 31% de plus, ou 1,8 milliard de dollars supplémentaires par rapport à l'année précédente. Les maladies cardiovasculaires sont particulièrement répandues dans le monde, et Entresto a été pendant dix ans la référence incontestée dans ce domaine.

Dans les résultats trimestriels publiés par Novartis, les conséquences de la fin du brevet se font sentir pour la première fois. La croissance au troisième trimestre est nettement inférieure à celle des neuf premiers mois de l'année (11%). Cela s'explique surtout par le fait qu'Entresto bénéficiait encore de la protection du brevet aux Etats-Unis au cours des deux premiers trimestres. Les ventes de ce médicament n'ont pas complètement chuté au troisième trimestre, mais la croissance a disparu.

Le début d'une période difficile

La longue carrière d'Entresto en tant que blockbuster n'allait pourtant pas de soi. Le médicament repose d'une part sur la molécule Valsartan, qui avait déjà fait de Novartis, dès 2002 sous le nom de Diovan, un succès commercial inégalé. D'autre part, Entresto contient la molécule Sacubitril, elle aussi apparue sur la scène pharmacologique il y a plusieurs décennies.

Cette combinaison de molécules anciennes n'a pas facilité la solidité de la protection par brevet d'Entresto, selon un spécialiste expérimenté en droit des brevets. Pourtant, Novartis a réussi à défendre avec succès le brevet de ce super-médicament jusqu'à son terme absolu.

Mais qu'en est-il de l'avenir? Les ventes d'Entresto aux Etats-Unis vont continuer de chuter fortement au cours des mois restants de l'année, et l'an prochain, le médicament devrait également faire face à une forte concurrence en Europe. Les deux traitements contre le cancer, Promacta et Tasigna, ont eux aussi perdu leur protection par brevet cette année. Toutefois, ces produits n'avaient déjà plus stimulé la croissance de Novartis l'an dernier, si bien que leur perte successive de chiffre d'affaires devrait être bien moins douloureuse pour les actionnaires que celle d'Entresto.

A la recherche de nouveaux blockbusters

Novartis dispose d'une série de médicaments plus récents en passe de connaître un grand succès. Parmi eux, on trouve notamment le médicament contre le cholestérol Leqvio, acquis en 2019 par le groupe lors du rachat de 10 milliards de dollars de The Medicines Company. Leqvio devrait frôler le milliard de dollars de ventes cette année et devenir le principal moteur de croissance du groupe.

Novartis aura toutefois besoin de plusieurs produits de ce type dans les années à venir. Selon les calculs de Goldman Sachs, le groupe perdra d'ici 2036 la protection par brevet de médicaments qui génèrent actuellement plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Certes, de nombreuses opportunités se présentent sur cette longue période grâce à des nouveautés acquises ou développées en interne. Mais les investisseurs s'intéressent davantage aux horizons à court terme, ce qui représente un défi majeur pour Novartis.

Dans ce contexte, le groupe a également réalisé, hier, une importante acquisition de douze milliards de dollars aux Etats-Unis. En rachetant Avidity Biosciences, Novartis parie que la technologie encore relativement jeune des conjugués anticorps-médicament, déjà prometteuse en oncologie, pourra s'appliquer à des maladies comme la dystrophie musculaire d'origine génétique.

Le directeur général de Novartis, Vasant Narasimhan, promet de nouveaux revenus se chiffrant déjà en milliards d'ici à 2030. Ce sont ces milliards que Novartis doit compenser en raison de l'expiration de ses brevets. Les actionnaires doivent se préparer à des montagnes russes.

