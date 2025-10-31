en partie ensoleillé
Economie

Le clavier Slim Solar+ de Logitech se recharge tout seul

Ce clavier Logitech se recharge tout seul

Le fabricant romand d'accessoires informatiques a lancé un clavier capable de se recharger avec toutes les sources lumineuses. Une révolution qui devrait pousser encore plus en avant le bateau Logitech.
31.10.2025, 09:3031.10.2025, 09:30
Benjamin Weinmann / ch media

Le télétravail a de nombreux avantages, mais depuis la pandémie, quantité de bureaux à domicile se sont encombrés d’accessoires électroniques en tous genres. Résultat: une jolie salade de câbles.

Pour Hanneke Faber, ce désordre a été une occasion à saisir. La directrice générale de Logitech y a vu le moyen de repenser complètement le clavier. Les modèles sans fil existent déjà, mais ils ont un défaut, dès que la batterie est vide, il faut ressortir le câble pour les charger.

Avec le nouveau clavier de Logitech Slim Solar+, ce ne sera plus nécessaire, écrivait récemment la dirigeante néerlandaise sur LinkedIn.

«L'avenir de Logitech est en jeu» et voici sa nouvelle patronne

L’appareil se passe donc totalement de câble pour se recharger. Elle explique:

«Il s’alimente presque par magie grâce à la lumière ambiante de votre pièce, vous n’avez donc plus à penser à le brancher.»

Une fois complètement chargé, le clavier peut fonctionner jusqu’à quatre mois, même dans le noir complet. «Cela veut dire un câble de moins sur mon bureau et un souci de moins», lance Hanneke Faber. La connexion à l’ordinateur se fait via Bluetooth.

Selon le porte-parole de Logitech, Parekhit Bhattacharjee, le nouveau clavier à énergie lumineuse sera commercialisé sur tous les grands marchés de la marque, y compris en Suisse.

le nouveau clavier Logitech « Slim Solar+ »
Le nouveau clavier de Logitech.Image: logitech

Le design et la conception de l'accessoire ont été assurés par plusieurs équipes réparties dans différents pays, «dont nos laboratoires d’ingénierie en Suisse». Les employés du siège de Lausanne ont donc contribué à son développement. La production, elle, se fait en Asie.

Cette technologie n’est pas totalement nouvelle. Logitech avait déjà lancé un clavier solaire, il y a quinze ans. Selon Parekhit Bhattacharjee, la véritable nouveauté de ce modèle réside dans le fait qu’il peut se recharger grâce à n’importe quelle source lumineuse.

Cela peut être la lumière du soleil, mais également une simple lampe de bureau. Le dernier modèle intègre en outre une touche d’intelligence artificielle permettant d’accéder instantanément au service d’IA préféré de l’utilisateur.

La PDG de Logitech, Hanneke Faber, souhaite rendre les câbles de clavier obsolètes.
La PDG de Logitech, Hanneke Faber, souhaite rendre les câbles de clavier obsolètes.Image: Severin Bigler

Grâce à cette innovation, les claviers devraient continuer de constituer l’un des piliers du succès de Logitech. L’an dernier, ces appareils ont représenté, avec les offres combinées comprenant des souris, 19% du chiffre d’affaires du groupe. Cela correspond à 703 millions de francs, soit une hausse de 7% par rapport à l’exercice précédent.

Une bonne surprise pour les actionnaires Logitech

Cette année encore, Hanneke Faber maintient Logitech sur la voie du succès. Au deuxième trimestre, le groupe romand a porté son chiffre d’affaires à 1,19 milliard de dollars. A taux de change constants, cela représente une progression de 4%.

Cet accessoire inédit va changer votre façon d'utiliser l'ordinateur

Les droits de douane américains ont certes réduit la marge brute ajustée de 30 points de base, à 43,8%. Mais le bénéfice net a bondi de 17%, atteignant 215,6 millions de dollars.

Logitech a ainsi dépassé les prévisions des analystes. Michael Foeth, expert de la Banque Vontobel, salue «des taux de croissance remarquables» dans les segments des souris et des claviers, ainsi qu’une solide performance dans le jeu vidéo, malgré une relative faiblesse du marché américain. Dans l’ensemble, il parle d’une «exécution sans faille» de la stratégie du groupe.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
C'est quoi ce gadget qui veut remplacer nos smartphones?
Video: watson
