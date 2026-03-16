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Le mystère des cambriolages de fermes en Suisse a été percé

Des vaches dans une etable lors d&#039;une visite d&#039;une ferme appartenant a Nestle et pratiquant l&#039;agriculture regeneratrice comme solution d&#039;avenir pour une alimentation plus durable l ...
On sait enfin qui sévissait dans de nombreuses fermes suisses.Keystone

Le mystère des cambriolages de fermes en Suisse a été percé

Plusieurs dizaines de cambriolages de fermes dans huit cantons, un butin de plus de 10'000 francs en liquide: la police bernoise a mis la main sur trois hommes qui ont reconnu les faits.
16.03.2026, 18:1916.03.2026, 18:19

La police cantonale bernoise a élucidé une série de plusieurs dizaines de cambriolages d'exploitations agricoles et de magasins de ferme dans huit cantons. Trois hommes ont reconnu les faits.

Ils sont notamment soupçonnés d’avoir forcé des distributeurs automatiques de lait ou les caisses des magasins de ferme pour voler principalement du numéraire. Au total, ils ont amassé un butin dépassant 10 000 francs.

Un des prévenus est soupçonné d’avoir commis une série de 42 infractions dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie et Lucerne entre mars et octobre 2025. Quant aux deux autres prévenus, ils étaient partiellement impliqués, ont indiqué lundi les autorités judiciaires bernoise et la police. Les dégâts se chiffrent à plus de 115’000 francs.

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Un suspect mineur

Le 15 octobre 2025, informée qu’un distributeur automatique de lait venait d’être forcé à Neuenegg (BE), la police a interpellé puis arrêté deux suspects. Les investigations ont permis de faire le lien entre les auteurs et d’autres infractions ainsi que d’appréhender un troisième auteur présumé.

Deux des prévenus ont atteint leur majorité dans le courant de la série d’infractions, alors que le troisième était mineur durant toute la période en question. (sda/ats)

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