Vue de l'aurore boréale depuis une webcam. Image: roundshot

Il s'est passé un truc incroyable en Suisse que personne n'a vu

Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel helvétique a été le théâtre d'une aurore boréale. Un phénomène plutôt rare en Suisse, mais qui se produit régulièrement dans l'hémisphère Nord.

Plus de «Suisse»

Une aurore boréale s'est formée dans le ciel aux alentours des 4 heures du matin, cette nuit, au sommet des Alpes suisses, au Säntis (canton de Saint-Gall). L'image, capturée par la webcam roundshot, a été publiée sur X par MétéoSuisse. Ce phénomène rarement visible dans le pays est rendu possible par la forte activité solaire du moment, a indiqué MétéoSuisse.

La dernière pleine lune en Suisse: La Suisse va vivre une «super pleine lune bleue» et c'est rare

Comment se forme l'aurore boréale?

Les aurores boréales, aussi appelées «aurores polaires», sont le résultat d'une interaction entre des particules chargées provenant de l'espace et de l'atmosphère terrestre. Elles sont déclenchées par ce que l'on appelle le vent solaire, qui se compose de particules chargées, principalement des électrons et des protons, éjectés par le soleil.

Vue des aurores boréales depuis les Alpes suisses. Image: roundshot

Lorsque ce vent solaire atteint l'atmosphère terrestre, les particules chargées sont déviées par le champ magnétique de la Terre et dirigées vers les régions polaires. Elles entrent ensuite en collision avec les gaz de l'atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote. Ce phénomène libère de l'énergie et de la lumière. Plus les vents solaires sont forts, plus les aurores boréales sont visibles loin dans le sud de l'hémisphère nord. La couleur des aurores boréales dépend du type de particules de gaz avec lesquelles les particules chargées entrent en collision ainsi que de l'altitude à laquelle ces interactions se produisent.

Vue de l'aurore boréale depuis le sommet de la Jungfrau. Image: météonews

Les aurores boréales vertes sont souvent dues à l'interaction avec l'oxygène dans les couches supérieures de l'atmosphère, tandis que les couleurs rouges ou violettes indiquent la présence d'azote dans la réaction. (ats/sia)