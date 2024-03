Une panne inconnue a touché Skyguide

La société de contrôle aérien a subi une nouvelle panne. Les passagers et la compagnie aérienne Swiss en font les frais jeudi: perte de temps pour les uns, d'argent pour les seconds.

Benjamin Weinmann / ch media

Fin décembre, on titrait: «Que se passe-t-il chez Skyguide?». La raison en était une panne technique qui a entraîné l'impossibilité de décoller et d'atterrir sur une piste, et ce, pendant une période relativement longue. Selon Skyguide, la cause était alors une «brève interruption de l'échange de données entre deux applications».

Quelques semaines auparavant, une erreur de manipulation a été commise par un collaborateur lors du remplacement du pare-feu, c'est-à-dire du système de sécurité. Pendant près de deux heures, aucun avion n'a pu décoller de l'aéroport de Zurich dans l'après-midi. Soixante vols et quelque 6600 passagers ont été touchés.

Les deux pannes ont eu lieu environ un an après la date historique du 15 juin 2022, lorsque Skyguide a dû prendre la décision d'urgence «Clear the sky». A cause d'un problème technique, rien n'a fonctionné dans le ciel suisse durant cinq heures.

Problème pendant une heure

Or, des recherches montrent qu'un nouvel incident s'est produit ce jeudi. La porte-parole de Skyguide Prisca Huguenin-dit-Lenoir confirme les informations correspondantes:

«Il est exact qu'à 5h05, le centre de contrôle de Zurich a connu une mauvaise qualité radio sur la fréquence après un redémarrage du serveur»

Le basculement sur le backup aurait résolu le problème à 6h03. Durant ces 58 minutes, la capacité de survol aurait été réduite à 70%. La cause n'a pas encore été déterminée:

«Cet incident concret ne s'était encore jamais produit»

Selon le porte-parole de Swiss Michael Pelzer, les problèmes radio ont entraîné des retards allant jusqu'à un quart d'heure pour certains départs. La panne n'a pas eu de conséquences substantielles. Chez Swiss, on ne semble toutefois pas se réjouir de ce nouvel incident:

«Les pannes du contrôle aérien sont en principe très contraignantes pour nous, car elles affectent la fiabilité de notre programme de vol et peuvent entraîner des retards ou des annulations» Michael Pelzer

Il ajoute que c'est surtout regrettable pour les passagers concernés.

Swiss doit aussi prendre en compte l'aspect financier: «En tant que compagnie aérienne, nous devons généralement assumer nous-mêmes les coûts et les dépenses supplémentaires résultant d'une défaillance du contrôle aérien», explique Pelzer. Pendant et après de tels incidents, Swiss est toujours en contact direct avec Skyguide.

«Nous collaborons très bien et de manière constructive au niveau opérationnel, et en cas de panne majeure, nous coopérons étroitement au sein des différentes cellules de crise»

