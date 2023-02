Voici les destinations préférées des Suisses en 2022

Les destinations préférées des Suisses en 2022

Le nombre de Suisses qui ont voyagé en avion a plus que doublé entre 2021 et 2022. Voici quels ont été leurs pays et aéroports de destination principaux.

Après des années marquées par les confinements et les restrictions sanitaires, le trafic aérien reprend des couleurs. Plus de 43 millions de voyageurs ont transité par les aéroports suisses en 2022, soit une hausse de 122% par rapport à l'année précédente, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Bien qu'on reste encore loin des niveaux d'avant-Covid (59 millions de passagers ont été enregistrés en 2019), une chose est indéniable: les personnes voyagent davantage. Cela est également vrai pour les Suisses. Le nombre de passagers locaux a plus que doublé entre 2021 et 2022, passant de quelque 8,7 à 18,6 millions de personnes.

On décolle donc plus, mais vers où? Plus de huit passagers suisses sur dix, soit plus de 15 millions, se sont envolés vers un pays européen. Suivent, très distanciées:

L'Europe (15 millions de passagers) L'Asie (1,2 million) L'Amérique du Nord (1 million) L'Afrique (770 832) L'Amérique du Sud (213 087) L'Amérique centrale (137 892) L'Océanie (70 207)

Leur répartition par pays est la suivante:

Le grand retour du Royaume-Uni

L'Espagne trône au sommet des destinations les plus prisées par les passagers suisses: plus de deux millions de personnes s'y sont rendues par avion au cours de l'année écoulée. La deuxième place du podium est occupée par le Royaume-Uni, qui a cumulé 2,17 millions de voyageurs aériens suisses en 2022.

Cela n'a pas toujours été le cas. En tête de classement pendant quatre années consécutives, les îles britanniques sont tombées à la neuvième place en 2021, avant de retrouver le podium une année plus tard. Voici comment le top cinq a évolué depuis 2017:

Côté «perdants», on retrouve également la Grèce, le Portugal et l'Allemagne. Inversement, aux côtés de l'Espagne et du Royaume-Uni, les Etats-Unis ont également gagné quelques places. A noter que l'OFS regroupe en une seule et même catégorie les voyageurs s'envolant pour la Serbie, le Monténégro et le Kosovo.

Londres, Porto et Barcelone

Le classement des aéroports les plus prisés donne une image légèrement différente. A la première place on retrouve l'aéroport de Londres Heathrow, choisi comme destination finale par quelque 767 000 passagers en 2022. C'est plus que l'ensemble des Suisses s'étant rendus en Grèce la même année, soit 682 375 personnes. Si l'on considère les trois aéroports londoniens réunis, ce chiffre dépasse le 1,38 million.

Le top cinq des aéroports particulièrement populaires est le suivant:

Londres Heathrow, Royaume-Uni, 767 884 passagers

Porto, Portugal: 572 187 passagers

Barcelone, Espagne: 557 859 passagers

Pristina, Kosovo: 507 397 passagers

Amsterdam-Schiphol, Pays-Bas: 488 763 passagers

Les chiffres de l'OFS indiquent également quelles sont les destinations les moins courues par les voyageurs suisses. Ainsi, en 2022, une seule personne s'est envolée pour rejoindre les Iles Marshall, en Océanie, ou l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'île de Sainte-Hélène a été choisie par deux personnes, tandis que trois passagers sont partis vers le Vanuatu.