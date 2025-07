Pour la première fois, des pilotes d'Aeropers, l'association professionnelle de Swiss et Edelweiss, ont pris part à l'étude. Keystone

Voici l'aéroport le plus sûr de Suisse

L'aéroport de Zurich devance Genève et de Bâle sur la sécurité, selon un classement comparant 31 aéroports allemands et suisses. Les deux premières places sont occupées par Leipzig et Münich.

L'aéroport de Zurich obtient un très bon résultat dans une évaluation des normes de sécurité. Dans une comparaison de 31 aéroports allemands et suisses, Zurich se place en troisième position. Genève et Bâle ne suivent qu'en 26e et 30e position.

Les deux premières places de ce classement sont occupées par Leipzig et Münich. Le plus grand aéroport examiné, celui de Francfort-sur-le-Main, obtient également un résultat moyen et se classe 14e dans l'évaluation globale. L'aéroport de la capitale allemande, Berlin-Brandenburg, encore relativement récent, arrive lui en 15e position seulement. La dernière place est occupée par Lübeck, dans le nord de l'Allemagne.

L'aéroport de Zurich se place troisième au classement. Keystone

L'association Cockpit, le syndicat allemand des pilotes, analyse et évalue chaque année depuis 1978 les aéroports allemands selon des critères internationaux. Cette année, pour la première fois, des pilotes d'Aeropers, l'association professionnelle de Swiss et Edelweiss, ont fait partie du groupe de projet, indique un communiqué d'Aeropers de mercredi.

Des conséquences graves et de nombreux décès

Chaque jour, des incidents se produisent dans les aéroports du monde entier, allant d'accrocs mineurs à des accidents graves. Les «runway incursions», c'est-à-dire le fait de marcher ou de rouler sans autorisation sur les pistes de décollage et d'atterrissage, constituent un problème.

Selon Aeropers, les incidents liés à la sécurité peuvent avoir des conséquences graves et entraîner de nombreux décès. C'est ce qu'a montré l'accident de Milan Linate en 2001, où la collision de deux avions à proximité du sol a fait plus de 700 morts. A l'époque, des panneaux de guidage le long des tarmacs n'étaient alors pas conformes aux directives officielles.

Aeropers veut poursuivre l'évaluation de la sécurité des trois aéroports nationaux suisses de Zurich, Genève et Bâle sur une base annuelle et participer régulièrement au contrôle des aéroports de l'association allemande Cockpit. L'objectif est de pouvoir garantir les normes de sécurité du point de vue des pilotes. (jzs/ats)