L'aéroport de Zurich repasse largement dans les chiffres noirs en 2022

L'exploitant d'aéroports Flughafen Zürich est repassé dans les chiffres noirs en 2022, et très largement. Le bénéfice a atteint 207 millions de francs, après une perte nette de 10 millions en 2021 et de 69 millions en 2020, du fait des conséquences de la pandémie.

«En Suisse, nous devons nous entraîner au combat urbain»

De passage dans le canton de Vaud, le chef de l'armée Thomas Süssli a évoqué avec watson l'impact de la guerre en Ukraine sur la doctrine et la formation de l'armée, mais aussi l'importance de l'innovation et le développement des drones.

Voici maintenant un an que la guerre fait rage sur le continent européen et que les armées de Vladimir Poutine se sont lancées sur le territoire ukrainien. Tant de questions que l'on pensait reléguées au passé ont ressurgi au regard des flammes qui dévorent Bakhmout et Marioupol — y compris en Suisse: la réexportation d'armes de fabrication helvétique, des discussions âpres sur la neutralité et le vote de budgets conséquents pour l'armée suisse.