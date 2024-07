Votre vol Easyjet est retardé ou annulé? Voici vos droits

Renoncement et indemnisation

Nous avons vu comment réclamer votre collation, demander des informations et réagir face à une annulation, mais saviez-vous que vous avez encore deux droits importants?- Celui de renoncer au vol si celui-ci a plus de 5h de retard et de se faire- Celui d'être indemnisé. Cette indemnité forfaitaire se situe entre 250€ et 600€ en fonction de la distance du vol initialement réservé.. Pour Easyjet, vous trouverez le formulaire pour demander l'indemnisation juste ici L'indemnité correspond à l'un des montants suivants :pour un vol de 1500 km ou moinspour un vol de plus de 1500 km dans l'Union européenne (UE)pour un vol entre 1500 et 3500 kmhors UE€ pour un vol de plus de 3500 km hors UE