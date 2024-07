Skyguide a une mauvaise nouvelle pour les voyageurs suisses

Interrogé cette semaine sur les problèmes de Skyguide, le chef d'exploitation de Swiss, Oliver Buchhofer, a déclaré: «De tels encombrements ont de grandes répercussions sur notre système». Si des retards se produisent une fois, ils ne peuvent pratiquement plus être rattrapés le jour même. «De plus, il est très désagréable pour nos clients de devoir atterrir à Zurich au lieu de Genève, comme ce fut le cas récemment.»

Le système aéronautique, instable même en l'absence d'incidents techniques, est ainsi confronté à un facteur d'incertitude supplémentaire qui devrait irriter les compagnies aériennes locales comme Swiss. En effet, selon Barrosa, les problèmes techniques sont responsables de près d'un tiers des retards enregistrés rien que cette année. Seule la météo a provoqué encore plus de retards. Et désormais, avec les vacances d'été, c'est la haute saison qui s'annonce.

Mais désormais, le porte-parole de Skyguide déclare: «La réduction de capacité est maintenue jusqu'à nouvel ordre» . Il ne mentionne pas d'horizon temporel plus concret. Il s'agit d'une réduction de 20% des capacités de vol dans les secteurs dits d'arrivée et de départ ainsi que de transit. «Nous estimons qu'il est nécessaire de maintenir ce tampon pour le moment.»

«Pour le moment, on ne le ressent pratiquement pas, car il n'y a pas de pic d'activité. A partir de fin juin et surtout en juillet, ce ne sera plus le cas»

Le directeur de Skyguide, Alex Bristol, avait annoncé en avril, lors d'une interview avec CH Media, qu'une réduction temporaire de la capacité des mouvements aériens à Zurich et à Genève serait introduite entre début mars et début juin 2024, afin de disposer d'un tampon supplémentaire dans l'exploitation quotidienne.

Des pannes techniques ont déjà eu lieu en 2023 et au premier semestre de cette année. Skyguide est maintenant à nouveau contraint de réagir avec des mesures. Interrogé par CH Media, le porte-parole Vladi Barrosa indique qu'une taskforce, c'est-à-dire un groupe de travail spécial, a été mise en place après l'incident de vendredi dernier. Ce groupe se réunit régulièrement et analyse la situation.

«Encore une fois», ont dû se dire plus d'un employé de l'aviation vendredi après-midi. En effet, le contrôle aérien suisse Skyguide a de nouveau été confronté à une panne. Un bug dans le logiciel a entraîné des restrictions massives à l'aéroport de Zurich pendant environ une heure et demie, affectant 68 vols. 18 décollages et 19 atterrissages ont dû être annulés. Des retards allant jusqu'à deux heures ont été enregistrés pour 31 vols, a précisé l'aéroport à Keystone-ATS.

Les services suisses de la navigation aérienne ont mis en place une taskforce et se voient contraints de limiter les capacités de vol plus longtemps que prévu initialement, avec des conséquences pour les compagnies aériennes et leurs passagers.

