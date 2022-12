Canada: deux Suisses victimes d'un accident d'avion

Image: sda

Deux Suisses ont été victimes d'un accident d'avion mercredi dans l'est du Canada. Un homme de 52 ans est décédé tandis qu'une femme de 45 ans se trouve dans un état critique.

L'avion monomoteur de type Piper PA-46 Malibu s'est écrasé mercredi matin (heure locale) à proximité de l'aérodrome de la petite ville d'Happy Valley-Goose Bay, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. L'homme est décédé le jour même à l'hôpital dans lequel les deux victimes ont été transportées par un hélicoptère militaire.

Le lieu de l'accident se trouvait dans l'enceinte d'une base militaire, a rapporté l'agence de presse Canadian press.

Le couple avait auparavant décollé avec leur avion mardi de Nashua, la deuxième plus grande ville de l'Etat américain du New Hampshire. La cause de l'accident n'était pas claire dans un premier temps. L'autorité canadienne des transports a ouvert une enquête. (chl/ats)