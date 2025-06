Voici comment la 13e rente AVS pourrait être financée

L'UDC et le PLR ne sont pas satisfaits de ce projet. Ils ne souhaitent qu'un financement transitoire et proposent donc de se limiter à une augmentation de la TVA de 0,6 point jusqu'en 2030. (jzs/ats)

Elle propose d'augmenter les cotisations salariales de 0,4 point de pourcentage dès le 1er janvier 2028 et, en parallèle, de réduire les cotisations chômage de 0,2 point. L'augmentation serait de 0,1 point pour l'employé et l'employeur.

Voici ce qui agace le plus les Suisses au restaurant

Une nouvelle enquête sur la restauration révèle ce qui dérange le plus les Helvètes au restaurant. Zoom sur les principales critiques et les différences avec les pays voisins.

Il fait chaud et le soleil brille. A l'approche de l'été, la météo se fait plus clémente et incite à organiser des sorties récurrentes entre amis, bien souvent au restaurant. Et justement, un récent sondage de Marketagent a questionné plus de 3000 personnes en Allemagne, en Autriche et en Suisse, dont 1039 des deux côtés de la Sarine, détaille le journal Blick.