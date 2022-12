Suisse: encore une attaque à l'explosif sur un bancomat

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de mercredi à jeudi à Bâle-Campagne. Depuis le début de l'année, pas moins d'une cinquantaine de distributeurs ont été victimes d'attaques à l'explosif sur le territoire helvétique.

Des inconnus ont dynamité un bancomat dans la nuit de mercredi à jeudi près d'un centre commercial à Füllinsdorf (BL). Ils ont pris la fuite. On ignore encore s'ils ont pu s'emparer d'un butin.

L'explosion est survenue vers 4h15, indique un porte-parole de la police de Bâle-Campagne. Elle a entraîné la fermeture de la route menant au centre commercial. Le trafic des transports public a également été touché.

Le dernier acte criminel de ce type remonte à deux semaines, à Wynau (BE). Depuis le début de l'année, une cinquantaine de distributeurs de billets de banque ont été victimes d'attaques à l'explosif en Suisse. Ces méfaits sont en forte augmentation depuis 2019. La proximité des frontières dans un petit pays et la forte densité de bancomats en sont probablement la cause, selon l'Office fédéral de la police (fedpol).

(jod/ats)