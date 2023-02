Manif non autorisée pour le climat à Bâle: 3 policiers blessés

Deux policières et un policier ont été blessés lors de la manifestation non autorisée pour le climat samedi à Bâle.

Les manifestants étaient préparés à la violence, selon la police. Image: sda

La manifestation non autorisée pour le climat samedi à Bâle s'est soldée, côté forces de l'ordre, par deux policières et un policier blessés par des feux d'artifice. Selon les indications de la police, une grande partie des manifestants étaient prêts à recourir à la violence.

Les forces de l'ordre ont été attaquées de manière ciblée, a annoncé dimanche la police cantonale de Bâle-Ville. Le communiqué mentionne un «cortège de manifestants prêts à recourir à la violence». Environ 400 personnes y ont participé. L'escalade a été activement recherchée, les agents ont été la cible de jets de pierres, de pétards, de bouteilles et de sacs de peinture.

L'ambiance était «chauffée à blanc et agressive». La police a fait usage de balles en caoutchouc, de gaz irritant et de spray au poivre pour repousser le cortège. Les manifestants étaient équipés de matériel de protection et de cagoules.

La manifestation non autorisée a débuté à 15 heures et s'est dispersée vers 17h30. Divers dégâts ont été commis sur l'ensemble du parcours, notamment des graffitis et des jets de peinture. (sas/ats)