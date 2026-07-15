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Les banques suisses épinglées pour manque d’assistance en cas de fraude

Les banques suisses épinglées pour leur manque d’assistance en cas de fraude

En cas de fraude en ligne, de nombreuses banques suisses laissent leurs clients sans assistance en dehors des heures d’ouverture, dénonce une association de consommateurs.
Seules trois banques suisses offrent une aide 24h/24 contre la fraude.Image: Moment RF
En cas de fraude en ligne, de nombreuses banques suisses laissent leurs clients sans assistance en dehors des heures d’ouverture, dénonce une association de consommateurs. Seuls trois établissements sur vingt proposent une aide téléphonique 24 heures sur 24.
15.07.2026, 18:0815.07.2026, 18:08

De nombreuses banques suisses n'en font pas assez pour protéger leur clientèle contre la fraude en ligne, estime l'association alémanique de défense des consommateurs. Elle a mené une enquête concluant que seulement trois banques sur vingt sont joignables 24 heures sur 24 dans de telles situations.

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En cas d'urgence liée au système de paiement suisse Twint, un quart des banques interrogées ne proposent pas de service téléphonique disponible 24 heures sur 24, a indiqué mercredi la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz) dans un communiqué. Or, en cas d'urgence, chaque minute compte.

La plupart des victimes de fraude ont constaté un accès non autorisé à leur compte alors qu'elles étaient inactives le soir, le week-end ou en vacances, par exemple à l'étranger. Autrement dit, à des moments où les banques suisses ne sont pas ouvertes.

Même si des personnes vigilantes ont rapidement détecté une fraude en ligne et souhaité y mettre un terme, elles se sont heurtées à l'absence d'assistance de la part des banques. «De tels services à la clientèle obsolètes sont inacceptables pour les personnes concernées qui ont besoin d'une aide immédiate», a déclaré Sara Stalder, directrice de la fondation, citée dans le communiqué.

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Selon l'enquête, la Banque cantonale de Bâle-Campagne, Postfinance et la Banque cantonale de Fribourg sont joignables à tout moment en cas d'urgence liée à l'e-banking.

La rapidité d'intervention, une priorité

Interrogée par Keystone-ATS, l'Association suisse des banquiers (ASB) a avancé que la prévention de la fraude et la protection des clients constituaient une priorité absolue pour les banques. Dans de tels cas, une réaction rapide et la joignabilité des établissements sont essentielles. C’est pourquoi les banques investissent continuellement dans des mécanismes de sécurité, la détection des fraudes et les procédures d'urgence.

Le débat sur les seules lignes d'assistance téléphonique ne suffit pas, selon l'association.

«La protection la plus efficace consiste à empêcher la fraude avant même qu'un paiement ne soit effectué»
La Fondation pour la protection
des consommateurs

Cela nécessite des mesures de protection techniques ainsi qu'une étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués. C'est en ce sens que dit s'engager l'ASB. (mbr/ats)

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