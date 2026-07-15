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Tessin: Plus de 100 voitures de luxe au cœur d’une vaste escroquerie

Plus de 100 voitures de luxe au cœur d’une escroquerie au Tessin

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Le Tessin démantèle un important réseau de fraude au leasing.Getty Images Europe
Une vaste fraude aux contrats de leasing de voitures de luxe secoue le Tessin. Plus de 100 véhicules auraient été obtenus illégalement avant d’être loués ou revendus, principalement à l’étranger.
15.07.2026, 17:1915.07.2026, 17:19

Le Ministère public tessinois a émis huit actes d'accusation et 31 ordonnances pénales dans une vaste affaire de contrats de leasing portant sur des voitures de luxe. Les infractions concernent notamment l'acquisition frauduleuse de plus de 100 véhicules.

Les faits se sont déroulés entre 2020 et l'été 2025, a indiqué mercredi le Ministère public. Les achats étaient en grande partie financés par l'intermédiaire de 70 sociétés inactives. Les véhicules étaient ensuite loués ou revendus à des tiers, principalement à l'étranger.

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Deux actes d'accusation ont été transmis au Tribunal criminel, cinq au Tribunal pénal et un au juge unique en matière pénale. Deux des prévenus se trouvent actuellement en exécution anticipée de peine.

Selon les cas, les principaux chefs d'accusation sont l'escroquerie par métier, la gestion déloyale aggravée, l'abus de confiance, le faux dans les titres, le blanchiment d'argent, la tromperie envers les autorités, la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, la diminution de l'actif au préjudice des créanciers et la mauvaise gestion. (mbr/ats)

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