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L’ancien patron de Raiffeisen écope d’une lourde amende fiscale

Pierin Vincenz lors de son proc�s devant le Tribunal de district de Zurich. (archives)
Pierin Vincenz devra payer une amende de près d’un million de francs pour fraude fiscale.Keystone

L’ancien patron de Raiffeisen écope d’une lourde amende fiscale

Pierin Vincenz, l’ancien patron de Raiffeisen, devra payer une amende de près d’un million de francs pour fraude fiscale. Le Tribunal fédéral a rejeté début mai un recours déposé contre cette sanction, confirmant ainsi un jugement rendu par la justice appenzelloise.
24.05.2026, 13:4624.05.2026, 13:48

L’ancien patron de la Raiffeisen, Pierin Vincenz, devra payer une amende d’un peu moins d’un million de francs pour soustraction fiscale. Début mai, le Tribunal fédéral a rejeté un recours déposé contre cette sanction, confirmant un jugement du Tribunal cantonal (AR).

La SonntagsZeitung a révélé en premier que l’ancien dirigeant de Raiffeisen devait s’acquitter d’une amende de près d’un million de francs pour soustraction fiscale. Un arrêt du Tribunal fédéral daté du 1er mai 2026 a également été consulté par l’agence de presse Keystone-ATS.

En avril 2025, le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) avait estimé que Pierin Vincenz n’avait pas correctement déclaré 3,4 millions de francs entre 2012 et 2015 et lui avait infligé une amende de 980 000 francs pour soustraction fiscale. Vincenz avait contesté ce jugement, mais le Tribunal fédéral a rejeté son recours début mai. Les frais de justice, d’un montant de 12 500 francs, devront également être pris en charge par l’ancien banquier.

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La procédure fiscale engagée par les autorités d’Appenzell Rhodes-Extérieures contre l’ancien patron de la Raiffeisen n’était jusqu’à récemment pas connue du public. Les autorités avaient soupçonné une soustraction fiscale en raison de la procédure pénale ouverte contre l’ex-banquier à Zurich. Le Ministère public zurichois l’accuse, ainsi que son associé de longue date Beat Stocker, de gestion déloyale, escroquerie par métier, abus de confiance, faux dans les titres et concurrence déloyale. (tib/ats)

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