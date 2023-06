Credit Suisse: le Conseil des Etats ne lâche pas le Conseil fédéral d'une semelle

Reste à voir lesquelles de toutes ces propositions passeront vraiment la rampe. Le Conseil fédéral ne s'avance pas trop et renvoie au rapport qu'il remettra au Parlement au printemps 2024. (ats/jch)

Heidi Z'Graggen demande elle des garanties sur l'indépendance des organes de révision. Selon elle, ce devrait être la FINMA qui les désigne et non la banque auditée elle-même, afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Marco Chiesa (UDC/TI) veut quant à lui des managers helvétiques aux manettes des grandes banques suisses. Il demande en outre un redimensionnement des «too big to fail» de manière à ne plus faire courir de risques à la société.

Ruedi Noser (PLR/ZH) imagine lui un système de report du versement de la rémunération variable: au moins 3 ans pour les cadres inférieurs et progressivement jusqu'à 10 ans minimum pour les échelons supérieurs de la hiérarchie. Le bonus serait ainsi conditionné au succès à long terme de l'entreprise.

Les différents partis politiques souhaitent tout faire pour qu'une telle crise dans le monde financier ne puisse plus jamais se reproduire.

Les deux logos des banques UBS et Credit Suisse, le deuxième a été enlevé lundi de sa façade, à Zurich.

