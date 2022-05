Credit Suisse poursuivi pour des accords avec des oligarques russes

Des investisseurs américains accusent la banque zurichoise de les avoir trompés afin de préserver ses relations avec des milliardaires russes. La banque dément.

Plusieurs individus et entreprises ont intenté des poursuites devant un tribunal new-yorkais contre Credit Suisse, a rapporté Bloomberg à partir du communiqué d'un cabinet d'avocats américain publié vendredi soir.

Ces investisseurs, qui ont acquis des titres dans la banque zurichoise entre le 19 et le 25 mars 2022, accusent celle-ci de les avoir dupés en donnant des informations incorrectes ou du moins trompeuses sur ses relations avec des oligarques russes.

«La plainte allègue que, tout au long de la période de recours, les défendeurs ont fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les activités, les opérations et les politiques de conformité de l'entreprise» Cabinet d'avocats Pomerantz LLP

Destruction de fichiers

A travers ce recours collectif, les plaignants listent plusieurs problèmes de conformité de la banque. Parmi ceux-ci, le fait d'avoir empêché les investisseurs de détruire des documents sur les yachts et les jets privés appartenant à leurs clients russes les plus riches.

Le 3 mars, suite à l'article du Financial Times qui s'était penché sur cette potentielle destruction de fichiers, la banque zurichoise avait rejeté ces allégations. «Elle n'a pas non plus commenté le procès qui a maintenant été déposé auprès de l'AWP» a affirmé lundi Blick qui a également relayé la nouvelle.

Credit suisse ne cesse de se heurter à une série de faillites et affaires judiciaires. La dernière date de l'été passé avec deux scandales financiers: Le numéro deux bancaire suisse a été pointé du doigt pour ne pas avoir anticipé la débâcle d'Archegos et Greensill. (mndl)