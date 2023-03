Le président Barack Obama durant un discours lors d'un rassemblement pour le candidat démocrate présumé au Charlotte Convention Center, le 5 juillet 2016. Image: ShutterstockI

Obama débarque au Hallenstadion de Zurich

Le 44e président des États-Unis s'arrêtera en Suisse dans le cadre d'une série de manifestations organisées dans plusieurs régions européennes. Le billet le plus exclusif coûte 564 francs. Mais il est possible de payer encore plus cher.

Benjamin Weinmann / ch media

Il n'est jamais venu en Suisse au cours de ses huit années à la Maison blanche entre 2009 et 2017. Aujourd'hui retraité politique, Barack Obama compte bien rattraper son retard.

L'organisateur expansion.space a annoncé lundi 20 mars trois soirées spéciales en Europe avec l'ex-président des Etats-Unis, dont une à Zurich. D'après le communiqué de presse:

«Chaque soirée s'ouvrira sur une série de rencontres et de performances organisées par un curateur avec des invités surprise exceptionnels. Les orateurs et les performeurs discuteront de thèmes tels que la créativité, la responsabilité entrepreneuriale, le leadership et la transformation par l'action, afin de préparer la scène pour une discussion animée avec le président Obama.»

De 59 à 564 francs

A Zurich, Barack Obama se produira donc le 29 avril au Hallenstadion. Il se rendra ensuite à Amsterdam et à Berlin pour d'autres représentations le 1er mai et le 3 mai. Les billets sont en vente à partir de 59 francs.

Mais d'autres billets sont également disponibles. Un ticket dit «Gold» coûte 564 francs. Il donne droit à des places assises directement devant la scène, à un verre de bienvenue, à un dîner et à une «pre-party», un pass VIP avec entrée séparée sur le tapis rouge. Ceux souhaitant une rencontre privilégiée chapeautée d'une photo avec la star de 61 ans devront d'autant plus mettre la main à la poche. Ce surclassement vaut environ 2500 francs, en plus des billets déjà achetés. A noter que cette chance devra être soumise par l'équipe de Barack Obama qui l'a traitera ultérieurement.

Traduit et adapté de l'allemand par mndl