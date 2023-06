Une femme a été retrouvée morte devant un immeuble à Longeau (BE)

Une Suissesse de 54 ans a été retrouvée morte dimanche matin à Longeau (BE) devant un immeuble d’habitation. La police n'exclut pas l'intervention d'une tierce personne et lance un appel à témoins.

