ciel couvert17°
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres

Vidéo: watson

Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres: «C'est dangereux»

Des vidéos montrant des personnes sautant dans l'Aar depuis un balcon situé à 17 mètres de haut ont fait le tour des réseaux sociaux. Tant les plongeurs que les autorités rappellent toutefois que l'eau n'est pas très profonde à cet endroit.
11.06.2026, 16:4311.06.2026, 16:43

Depuis quelque temps, un balcon attire tous les regards en ville de Thoune. Des plongeurs en quête de sensations fortes s'en servent pour se jeter dans l'Aar, qui coule en contrebas. La hauteur du saut a toutefois de quoi décourager même les plus motivés, puisque ce balcon se trouve à 17 mètres des eaux.

Des vidéos documentant les exploits de ces plongeurs ont par ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, cumulant plusieurs centaines de millions de vues.

CNN dit que les Bernois vont au travail à la nage: «N'importe quoi»

La hauteur du balcon n'est toutefois pas le seul défi que doivent affronter les plongeurs. Comme l'expliquent deux d'entre eux à 20 Minutes, l'eau de l'Aar n'atteint que quatre mètres de profondeur à cet endroit précis. Cela les oblige à adapter leur posture pour éviter de heurter le fond. «Cela peut vite devenir dangereux si on n'a pas les compétences nécessaires», résume l'un d'eux.

Les autorités affirment être au courant de cet endroit, et précisent que ces sauts peuvent également mettre en danger d'autres nageurs. Seuls le propriétaire ou l'administration de l'immeuble en question peuvent toutefois interdire cette pratique, conclut le média. (guf)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'armée suisse achète un système d'artillerie 40% plus cher que prévu
L’armée suisse a signé le contrat pour son futur système d’artillerie, destiné à remplacer les obusiers M109 en service depuis les années 1960. L'opération va coûter 850 millions.
Armasuisse a acheté un nouveau système d'artillerie, pour moderniser l'ancien, qui datait des années 1960. Elle acquerra 32 nouveaux systèmes d'artillerie lourde sur roue faits par l'entreprise allemande KNDS, à partir de 2031.
L’article