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Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres: «C'est dangereux»

Des vidéos montrant des personnes sautant dans l'Aar depuis un balcon situé à 17 mètres de haut ont fait le tour des réseaux sociaux. Tant les plongeurs que les autorités rappellent toutefois que l'eau n'est pas très profonde à cet endroit.

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Depuis quelque temps, un balcon attire tous les regards en ville de Thoune. Des plongeurs en quête de sensations fortes s'en servent pour se jeter dans l'Aar, qui coule en contrebas. La hauteur du saut a toutefois de quoi décourager même les plus motivés, puisque ce balcon se trouve à 17 mètres des eaux.

Des vidéos documentant les exploits de ces plongeurs ont par ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, cumulant plusieurs centaines de millions de vues.

La hauteur du balcon n'est toutefois pas le seul défi que doivent affronter les plongeurs. Comme l'expliquent deux d'entre eux à 20 Minutes, l'eau de l'Aar n'atteint que quatre mètres de profondeur à cet endroit précis. Cela les oblige à adapter leur posture pour éviter de heurter le fond. «Cela peut vite devenir dangereux si on n'a pas les compétences nécessaires», résume l'un d'eux.

Les autorités affirment être au courant de cet endroit, et précisent que ces sauts peuvent également mettre en danger d'autres nageurs. Seuls le propriétaire ou l'administration de l'immeuble en question peuvent toutefois interdire cette pratique, conclut le média. (guf)