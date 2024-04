Cannabis sous toutes ses formes en vente régulée à Berne

Berne a mis en place cette semaine une initiative pour réguler le cannabis. Des centaines de participants ont été sélectionnés pour expérimenter ce projet.

Plus de «Suisse»

La Ville de Berne a lancé cette semaine son projet de vente régulée de cannabis, pour lequel 700 participants ont été admis. Ils peuvent acheter leurs produits en toute légalité et sous différentes formes dans les pharmacies agréées.

Les participants sont à 80% des hommes, âgés généralement entre 25 et 60 ans. Ils ont dû prouver, lors d'un entretien prolongé et via des tests d'urine, qu'ils sont déjà des consommateurs réguliers de cannabis pour être acceptés dans ce projet baptisé «étude-Script» et mené conjointement avec les villes de Bienne et de Lucerne, pour un total de 1000 personnes, ont expliqué vendredi à Berne les responsables de l'opération.

L'originalité du projet, par rapport à d'autres du même type lancés notamment à Zurich, Genève ou Lausanne, réside dans la gamme des produits proposés et dans l'évaluation suivie au cas par cas des participants, comparée à un groupe témoin. «Le but final est de réduire les risques pour le consommateur», a relevé la conseillère municipale Franziska Teuscher. (sda/ats/svp)