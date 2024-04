Légal en Allemagne, peut-on importer du cannabis en Suisse?

Depuis lundi, il est possible de fumer légalement du cannabis en Allemagne. Mais quiconque se fait prendre à la frontière avec de l'herbe dans ses poches s'expose à des conséquences. Enfin, seulement dans un sens.

Passer rapidement la frontière et fumer un joint en toute légalité. Ceux qui habitent près de l'Allemagne et qui s'adonnent à la fumette ont depuis peu une possibilité légale de fumer des joints. Si depuis lundi, la grande majorité de la consommation est autorisée chez notre voisin du Nord, il existe toutefois quelques restrictions: il est par exemple interdit de fumer du cannabis à proximité des écoles et dans les zones piétonnes, c'est autorisé seulement après 20 heures.

En Suisse, en revanche, il reste en principe interdit de fumer un joint. Toutefois, les personnes majeures sont autorisées à posséder jusqu'à dix grammes de cannabis avec une teneur en THC d'au moins 1% pour leur consommation personnelle.

En Allemagne, l'importation est interdite...

Cela conduit désormais, notamment dans les villages frontaliers, à la situation absurde où, d'un côté du Rhin, seule la possession est autorisée. Si l'on passe le pont, en revanche, on peut fumer son cannabis sans craindre une amende.

Attention toutefois, on n'a pas le droit de transporter sa propre herbe en traversant le pont. «L'importation de cannabis en Allemagne reste interdite», écrit la douane allemande sur son site web.

«Afin d'éviter des conséquences pénales, nous mettons expressément en garde les consommateurs et consommatrices contre l'importation en Allemagne de cannabis acheté à l'étranger»

En d'autres termes, il est interdit d'importer de l'herbe en Allemagne depuis la Suisse, où la possession de petites quantités d'herbe est autorisée. Bien que l'on puisse y fumer des joints. Plus absurde encore: l'inverse est autorisé. On peut acheter jusqu'à dix grammes d'herbe en Allemagne et les importer en Suisse. Car en Suisse, «la possession ainsi que l'acte préparatoire ne sont pas punissables», comme l'écrit l'Office fédéral des douanes et de la sécurité frontalière (OFDG).

... Mais l'importation en Suisse est partiellement autorisée

Un tel «acte préparatoire» concerne notamment «l'importation en Suisse». C'est pourquoi, en cas de petites quantités d'herbe contenant du THC, «on renonce à la remise aux autorités de poursuite pénale compétentes et à la saisie du cannabis». Ceux qui ont plus de 10 grammes dans leurs bagages risquent toujours d'être remis aux autorités. En Allemagne, en revanche, la possession maximale en public est de 25 grammes.

Malgré la légalisation du cannabis, l'Allemagne est encore loin de ressembler à Amsterdam avec ses coffee-shops. Pour l'instant, le cannabis ou le haschich, tous deux légaux, ne sont disponibles que par le biais de l'auto-culture ou de «clubs de cannabis». Dans ces derniers, les membres résidants en Allemagne peuvent acheter jusqu'à 50 grammes de cannabis par mois – le lancement de ces clubs est prévu pour l'été. Le deal et la vente commerciale d'herbe restent interdits en Allemagne. Les semaines à venir montreront si cette mesure est vraiment appliquée de manière aussi restrictive.

Parallèlement, il est prévu de mener prochainement des projets pilotes avec des magasins spécialisés sous licence d'Etat. En Suisse, des projets comparables avec une distribution contrôlée de cannabis sont en cours dans différentes villes.

