«Rendez-vous Bundesplatz»: le spectacle a été un réel succès

Malgré cela, «les personnes qui ont vu la projection ont été enthousiasmées et j'ai eu de nombreux retours fabuleux» , relève Brigitte Roux, productrice et organisatrice des soirées, citée dans le communiqué.

Des projections avaient lieu tous les soirs, sauf les lundis. Les organisateurs notent toutefois que la pluie a trop souvent perturbé le planning et que des rendez-vous politiques officiels ont aussi entraîné des soirées de relâche supplémentaire.

Le spectacle son et lumières «Rendez-vous Bundesplatz», qui s'est achevé samedi soir, a attiré quelque 386 500 spectateurs en cinq semaines sur la Place fédérale à Berne . Les organisateurs se disent ravis de l'accueil du public.

Plus de «Suisse»

Sous le charme de «Rendez-vous Bundesplatz»: 386 500 spectateurs séduits par le spectacle son et lumière malgré les obstacles météorologiques et politiques.

Ce canton est le plus nul de Romandie en anglais

Le détenu le plus célèbre de Suisse sort de prison

Le Conseil fédéral veut de nouveau négocier avec l'UE et ça coince déjà

Cette Suissesse a fraudé les CFF et ça va lui coûter très cher

Black Friday: 16 GIFs et mèmes qui vont vous faire perdre foi en l'humanité

Les plus lus

Cette méthode suisse pourrait révolutionner la surveillance sismique

Des chercheurs de l'EPFZ et de Metas utilisent la technologie PNC sur un réseau de fibres optiques pour détecter avec précision les tremblements de terre, offrant une méthode économique et sans besoin d'infrastructures coûteuses.

Le réseau de fibres optiques peut être utilisé pour détecter et mesurer les tremblements de terre et les tsunamis. C'est ce que montre une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et de l'Institut fédéral de métrologie (Metas).