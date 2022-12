Les infrastructures routières bernoises pourraient être équipées de panneaux solaires

(image d'illustration) Image: sda

Dans le canton de Berne, des giratoires, des ponts, des murs de soutènement ou de parois anti-bruit pourraient à l'avenir être dotés de panneaux solaires.

Une étude montre qu'il serait possible d'équiper plus de 1300 infrastructures routières pour une production de 19 gigawattheures par an.

Ces installations représenteraient une puissance de 20 mégawatts. A titre de comparaison, les équipements solaires installés aujourd'hui sur l'ensemble de la Suisse, presque exclusivement sur des toitures, totalisent une puissance de 2640 mégawatts.

Sur les 9483 infrastructures de la base de données de l'Office des ponts et chaussées (OPC), le rapport publié récemment montre qu'il est possible d'équiper 1355 sites.

Même si le potentiel de ces infrastructures routières peut paraître maigre en comparaison, le canton souhaite mettre ces surfaces à la disposition des milieux intéressés à partir de 2023

En admettant que la moitié seulement de ce potentiel soit exploitée, cela permettrait tout de même d'approvisionner en électricité 2000 ménages environ. L'étude relève toutefois que l'électricité produite par des installations photovoltaïques sur les toits est plus rentable que celle produite aux meilleurs emplacements des infrastructures routières.

Un rapport du Conseil fédéral publié en octobre 2021 montrait que l'installation de panneaux solaires le long des autoroutes et des rails permettrait de produire plus de 100 GWh d'électricité par an. Au total, cela correspondrait à la consommation annuelle d'électricité d'environ 22 000 foyers.

«Contribution substantielle»

Signe que la thématique des énergies renouvelables est bien présente sur la scène politique, le canton de Berne étudiera la faisabilité d'un projet pour des installations solaires flottantes sur les lacs. Cette démarche fait suite à l'acceptation par le Grand Conseil d'un postulat d'un élu écologiste lors de la dernière session.

Produire de l'électricité photovoltaïque à partir d'installations solaires flottantes temporaires sur les lacs suisses permettrait d'apporter rapidement une «contribution substantielle» au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en énergies renouvelables selon l'auteur de l'intervention. (chl/ats)