Bienne teste la vaccination sans rendez-vous

Au centre médical de Bienne, la devise est «premier arrivé, premier servi». Le canton de Berne est sceptique.

Alors que partout en Suisse il faut s'inscrire pour se faire immuniser, Bienne a choisi un autre chemin. Au centre médical de la ville bernoise (CMB), pas besoin de rendez-vous pour recevoir sa dose de Moderna, apprend-on sur son site.

C'est une première en Suisse. «Nous ne savions pas comment les gens allaient réagir», explique dans le Bund Walter Koch, le chef du CMB.

Sans surprise, de longues files d 'attente se sont formées devant le centre. Bien que pas tout le monde ait la possibilité d'attendre pendant plusieurs heures, cela n'inquiète pas Walter Koch: