La Place fédérale à Berne bouclée à cause d'un objet suspect

Deux jours plus tard, une rue devant le Palais fédéral était fermée après la découverte d'un objet suspect. Cela s'est également avéré inoffensif. En septembre 2022, la police avait même envoyé un robot-démineur vérifier un sac à dos, toujours sur la même place:

Il arrive régulièrement que des objets suspects tiennent la police en haleine aux abords du Palais fédéral. À la mi-février 2023, un homme qui s’est présenté au Palais fédéral en tenue de camouflage et a simplement laissé sa voiture sur la place fédérale a fait sensation.

Les spécialistes ont examiné l'objet suspect qui s'est révélé être finalement inoffensif. Les rues environnantes qui avaient été fermées ont pu être rouvertes au trafic et au public. La police n'a pas donné plus d'informations sur la nature de cet objet.

Le périmètre de la Place fédérale à Berne a été bouclé jeudi entre midi et 14h. Un objet suspect a été découvert devant le Palais fédéral.

Plus de «Suisse»

Un des lieux les plus importants du pays est bouclé par la police: un objet suspect a été découvert jeudi midi sur la Place fédérale. Celui-ci s'est avéré inoffensif et le lieu a été rouvert vers 14h.

Voici les 10 villes les plus moches du monde

Les plus lus

En Suisse, les loyers ont bondi de 30% en 20 ans

Une étude détaille l'évolution du prix du logement de 2000 à 2021 en Suisse. Sur cette période, les loyers ont bondi de 30%, tandis que les salaires nominaux n'ont augmenté que de 24%.

Les prix du logement ont bondi en Suisse en un peu plus de vingt ans. Selon une étude du cabinet de conseils CIFI, ils se sont envolés entre 2000 et 2021 de 94% pour les appartements en propriété (PPE), de 80% pour les maisons individuelles et de 30% pour les loyers.