Evacuation du Palais fédéral: le suspect était un fan «inquiétant» de l'armée

On en sait plus à propos de celui dont le comportement suspect a nécessité un important déploiement policier autour du Palais fédéral mardi. Le Montheysan décrit comme «marginal» par son entourage serait notamment un passionné du monde militaire.

Allergique aux pollens? Ce début d’année ne va pas vous plaire

Meteonews annonce le retour des pollens avec la floraison des noisetiers et des aulnes, une mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques. watson a posé neuf questions à une experte.

C'est arrivé d'un coup, au milieu d'un après-midi, juste après le nouvel an. Un éternuement, puis un deuxième, des picotements dans la gorge et le nez totalement obstrué. Je n'ai pas pensé à mon allergie aux pollens, trop tôt, début janvier, jamais! Et pourtant. Selon MeteoSuisse, certains pollens sont apparus beaucoup plus tôt que d'habitude. La période pollinique se rallonge-t-elle? Sera-t-on allergique six mois par an? Roxane Guillod du Centre d'Allergie Suisse (aha!) répond à nos questions.