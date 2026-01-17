en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Berne soutient des prisons en containers

Berne soutient des prisons en containers pour faire face à la surpopulation carcérale

Confronté à une suroccupation chronique de ses établissements pénitentiaires, le gouvernement bernois se dit favorable à l’installation de containers carcéraux temporaires.
17.01.2026, 09:3317.01.2026, 09:33
Un d
Les containers carcéraux permettraient d'augmenter à long terme de la capacité de détention.Keystone

Le gouvernement bernois est favorable à l'installation de containers temporaires pour désengorger les prisons régionales du canton jusqu'à l'ouverture d'un nouveau bâtiment à l'Etablissement pénitentiaire de Witzwil.

Le Conseil-exécutif recommande donc au Grand Conseil d'accepter une motion déposée par des députés bourgeois qui préconisent le recours à des containers pour décongestionner l'exécution judiciaire dans le canton de Berne. Il relève que d'autres cantons ont déjà mis en place de telles solutions avec des résultats jugés positifs.

«Quand on vire des gens qui ont 40 ans de bail, ça passe mal»

Des synergies peuvent aussi être utilisées dans les domaines de l'administration, de la logistique et de la sécurité étant donné que les containers se trouveraient dans le périmètre d'un établissement pénitentiaire, ajoute le Conseil-exécutif dans une réponse publiée récemment à cette motion.

Surpopulation

Le taux d'occupation des prisons régionales du canton était de 127,3% durant les sept premiers mois de 2025, hors détention administrative à la prison de Moutier alors bernoise. Ce n'est qu'avec la construction du bâtiment au sein de l'Etablissement pénitentiaire (EP) de Witzwil et la poursuite de l'exploitation de la prison de Thorberg que la situation s'améliorera.

Les Moretti veulent bloquer un site de collecte d'infos sur l’incendie

Le gouvernement constate que les infrastructures existantes ont réussi ces dernières années à faire face à des pics d'occupation sur des périodes limitées. Mais en raison des répercussions des retards accumulés dans l'encaissement des amendes, la «suroccupation est permanente et il est devenu impossible de la compenser».

Pour les motionnaires, la surpopulation carcérale actuelle dans le canton pèse sur le personnel et les détenus. Ils jugent judicieux d'installer des containers à titre transitoire. En 2024, le Grand Conseil avait rejeté la proposition de l'exécutif d'installer 40 places de détention provisoire dans des containers à la prison régionale de Berthoud. (dal/ats)

Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
- La droite internationale se mobilise pour sauver Orban
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette commune révèle les failles des contrôles anti-incendie en Valais
Une enquête de la RTS révèle comment, malgré des alertes de sécurité répétées, une salle communale valaisanne a continué d’accueillir du public. Le canton, lui, n'a rien fait.
Après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, l’efficacité des contrôles anti-incendie en Valais est au cœur des questions. Une enquête de la RTS met en lumière des manquements persistants autour d’un bâtiment communal à Leytron pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes: la salle de la Coop, utilisée comme café, salle de spectacle et espace de réception.
L’article