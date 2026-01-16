Me Romain Jordan, avocat de familles de victimes, a ouvert un site web qui fait débat. keystone/canva

Les Moretti veulent bloquer un site de collecte d'infos sur l’incendie

La défense du couple Moretti réclame la fermeture immédiate de la plateforme de témoignages crans.merkt.ch, créée par l'un des avocats des familles de victimes. La partie prévenue invoque notamment une éventuelle compromission de la procédure officielle.

Plus de «Suisse»

Une nouvelle polémique secoue l'enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana. Selon notre consoeur du Temps, la défense du couple Moretti a demandé au Ministère public valaisan de bloquer en urgence le site internet lancé par Me Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes.

Quel site? Mardi soir, l'avocat a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recueillir témoignages, photos et vidéos en lien avec l'incendie du Constellation. Toute personne disposant d'informations peut les partager via crans.merkt.ch. Disponible en quatre langues, la plateforme promet anonymat et confidentialité aux contributeurs grâce à un «cryptage militaire».

Cette démarche a provoqué la réaction immédiate de la défense des époux Moretti, qui a demandé au Ministère public valaisan (MP) de prendre des mesures urgentes pour bloquer le site.

Preuves illégales ou inutilisables?

Selon les prévenus, une telle enquête parallèle menée par des parties plaignantes pose problème: elle risquerait d'ajouter du désordre dans un dossier déjà complexe, d'autant que l'anonymat garanti aux témoins complique les vérifications nécessaires pour pouvoir utiliser ces éléments au tribunal par la suite.



Se pose également la question de la légalité des preuves récoltées par ce biais et du respect de la réserve que les parties doivent observer vis-à-vis des témoins pour éviter toute pollution de leurs déclarations. La défense s'inquiète de ce désordre supplémentaire dans un dossier reposant déjà sur l'analyse de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux.

Me Jordan se défend de vouloir remplacer les autorités et affirme chercher à «apporter des réponses aux victimes». Il rétorque avoir demandé au MP, il y a dix jours, de créer une telle plateforme pour recueillir des vidéos cruciales.

«Mais rien n'a été fait. Et aucun appel à témoin n'a été lancé», déplore-t-il. L'avocat a aussi évoqué en guise d'exemple le système ayant permis d'identifier les auteurs des attentats de Boston, une comparaison inspirée des pratiques américaines où chaque partie mène ses propres investigations. (dag)