brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Les avocats des Moretti veulent bloquer le site Crans.merkt.ch

Me Romian Jordan/Moretti
Me Romain Jordan, avocat de familles de victimes, a ouvert un site web qui fait débat. keystone/canva

Les Moretti veulent bloquer un site de collecte d'infos sur l’incendie

La défense du couple Moretti réclame la fermeture immédiate de la plateforme de témoignages crans.merkt.ch, créée par l'un des avocats des familles de victimes. La partie prévenue invoque notamment une éventuelle compromission de la procédure officielle.
16.01.2026, 17:0016.01.2026, 17:00

Une nouvelle polémique secoue l'enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana. Selon notre consoeur du Temps, la défense du couple Moretti a demandé au Ministère public valaisan de bloquer en urgence le site internet lancé par Me Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes.

Quel site? Mardi soir, l'avocat a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recueillir témoignages, photos et vidéos en lien avec l'incendie du Constellation. Toute personne disposant d'informations peut les partager via crans.merkt.ch. Disponible en quatre langues, la plateforme promet anonymat et confidentialité aux contributeurs grâce à un «cryptage militaire».

Le Chuv va soigner les grands brûlés grâce à un ver miracle

Cette démarche a provoqué la réaction immédiate de la défense des époux Moretti, qui a demandé au Ministère public valaisan (MP) de prendre des mesures urgentes pour bloquer le site.

Preuves illégales ou inutilisables?

Selon les prévenus, une telle enquête parallèle menée par des parties plaignantes pose problème: elle risquerait d'ajouter du désordre dans un dossier déjà complexe, d'autant que l'anonymat garanti aux témoins complique les vérifications nécessaires pour pouvoir utiliser ces éléments au tribunal par la suite.

Se pose également la question de la légalité des preuves récoltées par ce biais et du respect de la réserve que les parties doivent observer vis-à-vis des témoins pour éviter toute pollution de leurs déclarations. La défense s'inquiète de ce désordre supplémentaire dans un dossier reposant déjà sur l'analyse de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux.

Les portes du Constellation ont-elles «piégé» les victimes?

Me Jordan se défend de vouloir remplacer les autorités et affirme chercher à «apporter des réponses aux victimes». Il rétorque avoir demandé au MP, il y a dix jours, de créer une telle plateforme pour recueillir des vidéos cruciales.

«Mais rien n'a été fait. Et aucun appel à témoin n'a été lancé», déplore-t-il. L'avocat a aussi évoqué en guise d'exemple le système ayant permis d'identifier les auteurs des attentats de Boston, une comparaison inspirée des pratiques américaines où chaque partie mène ses propres investigations. (dag)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
2
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Brigitte Macron donne tout derrière les platines
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Migros va mal
L'année du centenaire n'a pas été de tout repos pour le géant de la distribution Migros, empêtré dans une vaste réorganisation de ses activités avec 1500 suppressions de postes à la clé, ainsi que des licenciements.
Le chiffre d'affaires annuel s'est étiolé de 1,9% à 31,9 milliards de francs.
L’article