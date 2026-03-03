Ramseier signe une bonne année et devrait faire mieux grâce à Migros

Le chiffre d'affaires de l’entreprise lucernoise Ramseier a augmenté et l'arrivée d'Elmer Citro chez Migros laisse entrevoir une nouvelle hausse.

Les marques historiques Ramseier, Sinalco et Elmer sont de véritables locomotives de vente. Leur chiffre d’affaires ayant progressé l’an dernier, le chiffre d’affaires global du groupe Ramseier a lui aussi augmenté d’environ cinq millions de francs, pour atteindre 173 millions de francs, par rapport à l’exercice précédent.

Si un résultat similaire à celui de l’année précédente a été enregistré dans le commerce de détail, une nette croissance a, en revanche, été réalisée sur le «marché suisse de la restauration, fortement concurrentiel», écrit l’entreprise lucernoise dans un communiqué. Cette progression s’explique principalement par l’acquisition de nouveaux clients et l’obtention de nouveaux mandats. L’exercice a été «très réussi», mais la filiale du groupe agricole Fenaco ne communique pas son bénéfice.

Produit par Ramseier, Elmer Citro arrive à la Migros. Image: dr

Outre le secteur de la restauration, les boissons Citro de la marque Elmer ainsi que le Cola de Sinalco ont particulièrement contribué au succès, indique l’embouteilleur. Les ventes d’Elmer Citro ont augmenté de plus de 40% depuis 2021 et devraient encore progresser cette année: à partir d’avril, le produit sera vendu dans l’ensemble des dix coopératives régionales de Migros à travers la Suisse. L’activité liée aux produits à base de jus de fruits, du Schorle au jus de pomme désucré en passant par le moût, reste «solide».

Nouveauté dans l’assortiment: la bière sans alcool

Dans ses sites d’embouteillage de Sursee (LU), Hochdorf (LU) et Elm (GL), Ramseier a produit 242 millions d’unités de boissons, soit autant que l’année précédente. Néanmoins, avec 35 000 tonnes de fruits à cidre transformées, la récolte a été d’un volume moyen. Le plus grand producteur de jus de fruits de Suisse écrit:

«Grâce aux réserves de concentré disponibles de l’année précédente, le marché pourra toutefois être entièrement approvisionné en 2026 en jus issu de fruits à cidre suisses.»

Depuis la fusion de plusieurs cidreries en 1995, Ramseier exploite dans la vallée de l’Aach, dans le canton de Thurgovie, la plus grande cidrerie de Suisse. A Römerswil, dans le canton de Lucerne, Ramseier produit en outre de la bière pour des clients tiers dans toute la Suisse. Sur ce site, près de quatre millions de francs ont déjà été investis dans de nouvelles technologies et, depuis ce mois-ci, il est également possible d’y fabriquer de la bière sans alcool. L’entreprise entend ainsi répondre à la «croissance soutenue» du marché. (mah / trad. hun)