«La gauche essaie de nous faire abandonner notre propre culture au profit d’une autre. C’est elle qui voulait changer les paroles de notre "Cé qu'è lainô" (réd: l’hymne genevois, entonné à la fête de l’Escalade commémorant la victoire sur les Savoyards en 1602). S'agissant des piscines municipales, il ne faut pas que nous nous laissions dicter nos règles par l’islam, cela ne va pas. Je pense ensuite à ces femmes venues du Maghreb et qui n’ont pas envie de retrouver ici un communautarisme qu’elles ont quitté. Avez-vous remarqué, lundi lors du vote, que les élus du conseil municipal originaires du Maghreb, ceux du moins de la droite et du centre, ont voté "non" à l’amendement autorisant le burkini?»

Danièle Magnin, élue du MCG)