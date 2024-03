Keystone

On pourra bientôt se procurer du cannabis légalement à Zurich

Le plus grand projet-pilote lié au cannabis va voir le jour à Zurich. L'université du canton et l'EPFZ y participeront.

Après les villes de Bâle, Zurich et Lausanne, le canton de Zurich se lancera le 2 mai dans la vente contrôlée de cannabis. Avec 7500 participants prévus, il s'agit du plus grand projet-pilote de ce type en Suisse.

L'Université de Zurich et l'Ecole polytechnique de Zurich sont chargées de l'évaluation scientifique du projet-pilote du canton de Zurich qui a été autorisé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'étude doit durer cinq ans et coûtera environ 1,4 million de francs, a indiqué lundi Paul-Lukas Good, président de Swiss Cannabis Research.

Les participants pourront se procurer du cannabis dans 34 communes du canton. Trois sortes de cannabis seront disponibles avec des teneurs en THC de 15 %, 9 % et 6 %, a précisé Paul Lukas Good.

Effet sur la santé et le parcours scolaire

Selon Andreas Beerli, du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ, l'accent scientifique est mis sur les conséquences sociales et économiques de la consommation de cannabis. Il sera ainsi possible d'étudier si le cannabis légal a un effet positif sur la santé et le parcours scolaire. Il s'agira aussi d'identifier si la facilité d'accès au cannabis augmente la consommation.

Les participants seront répartis dans trois groupes de 2500 personnes chacun. Deux groupes auront accès au cannabis réglementé et le troisième continuera à se procurer des produits sur le marché noir. Andreas Beerli espère que la comparaison entre ces groupes permettra de tirer des conclusions sur l'effet de la vente régulée et d'identifier des différences entre la ville et la campagne ou de l'âge des consommateurs.

Dans le sillage du projet-pilote de Bâle

Bâle a débuté son projet-pilote «Weed Care» en janvier 2023 avec 374 participants âgés de 18 à 76 ans. Ils peuvent se procurer dans des pharmacies deux produits à base de haschisch et quatre produits à base de fleurs de cannabis du fabricant suisse Pure Production. L'étude vise à examiner les effets sur la santé de la vente réglementée.

L'étude de la ville de Zurich se distingue en proposant du cannabis non seulement en pharmacie, mais aussi dans des clubs sociaux. Neuf produits cannabiques bio de qualité sont disponibles. Plus de 1200 personnes participent à ce projet appelé «Zuri Can - Cannabis avec responsabilité» qui vise à étudier pendant trois ans les effets de la vente régulée sur la consommation et la santé.

Et en Suisse romande?

Le projet lausannois «Cann-L» a débuté en octobre dernier. Le cannabis est accessible dans un point de vente au centre-ville. Environ 200 personnes sont déjà inscrites pour participer à l'étude qui doit durer quatre ans et demi. L'objectif est de suivre l'évolution du marché noir, mais aussi d'évaluer les effets de la vente à but non lucratif sur le comportement des consommateurs.

Dans le canton de Genève, l'essai-pilote de vente régulée a débuté en janvier. Environ 1000 participants peuvent se procurer du cannabis récréatif à la Cannabinothèque à Vernier. Le projet doit durer trois ans. L'évaluation scientifique est menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l'Université de Genève (UNIGE).

