L'accès au cannabis à usage médical sera facilité en Suisse

Les médecins suisses pourront prescrire du cannabis facilement

Les personnes malades pourront accéder plus facilement au cannabis. Le Conseil fédéral a décidé qu'il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation exceptionnelle aux autorités sanitaires.

A partir du 1er août, recourir à des médicaments à base de cannabis sera plus simple pour les personnes malades. La décision d’utiliser un tel produit reviendra au médecin, en concertation avec le patient.

Jusqu'à présent, il est toujours nécessaire de demander une autorisation exceptionnelle à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela ne sera plus le cas: le Conseil fédéral a décidé de lever l’interdiction du cannabis à usage médical inscrite dans la loi sur les stupéfiants, annonce-t-il mercredi dans un communiqué.

«Démarches administratives fastidieuses»

Les autorités ont constaté une hausse de la demande pour de telles autorisations ces dernières années. Les «démarches administratives fastidieuses» actuellement en vigueur retardent les traitements, estime le gouvernement. La situation actuelle ne reflète plus le caractère exceptionnel prévu par la loi.

La nouvelle réglementation bénéficiera particulièrement aux personnes souffrant de fortes douleurs chroniques et de spasticité, précise le gouvernement. Qui souligne que la vente et la consommation de cannabis à des fins non médicales demeurent interdites. (asi)