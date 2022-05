A Lausanne aussi il sera possible de fumer du cannabis (légalement)

Dès fin 2022, fumer du cannabis à Lausanne sera légal. L'objectif? Etudier l'impact d'un modèle de vente à but non lucratif sur la consommation, la santé et la sécurité.

«A Lausanne, comme dans d'autres villes, le cannabis est très présent. On estime que 6500 personnes ont consommé du cannabis le mois dernier et 1500 en consomment quotidiennement», a déclaré mardi Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale.

«Il est essentiel pour les villes de lancer de telles études expérimentales afin d'aborder le sujet de manière objective et sereine», a ajouté la conseillère municipale socialiste. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la ville de Lausanne prend cette direction. En 2018 déjà, elle avait manifesté son intérêt pour une expérience pilote.

Vente contrôlée

Le Centre de compétence Addiction Suisse accompagnera la ville, pour la partie scientifique du projet, qui se déroulera sur une période de quatre ans et demi. Le cannabis pourra être acheté dans un point de vente spécifique. Mais le lieu ne sera pas médicalisé, contrairement à la Suisse alémanique qui préfère les pharmacies, a précisé Moeschler.

L’entrée en vigueur d’une modification de la loi fédérale sur les stupéfiants, le 15 mai 2021, a ouvert la voie à des essais pilotes strictement encadrés.

Fin mai, le projet devrait être soumis à la commission d'éthique cantonale et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour examen. Courant avril, l'OFSP avait donné son feu vert à la ville de Bâle pour le premier projet pilote de ce type. Mais ce ne sont pas les seules villes de Suisse à avoir rejoint le projet pilote: Berne, Bâle, Genève et Zurich y participent également.

Contrer le marché noir

En termes de sécurité, le projet permettra de limiter les nuisances engendrées par le marché illégal, estimé à 9 millions en 2020. «La police aura pour rôle de surveiller les sites de production, d'identifier le cannabis issu du projet de celui du marché noir et de suivre l'impact sur ce dernier», a détaillé Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la sécurité et de l'économie.

Questionné sur les avantages de participer à ce programme, ce dernier relève qu'il permet d'être dans la légalité, d'être rassuré sur la qualité des produits et de mieux gérer sa consommation. Conformément à la législation fédérale, la consommation sera limitée à l’espace privé et la revente à des tiers sera interdite.

En ce qui concerne le prix, il sera identique à celui du marché noir, soit entre 10 francs et 13 francs le gramme. Et en termes de quantité? Ce sera 10 grammes de THC par mois, maximum, mais elles devraient suffire à un consommateur intensif, selon Frank Zobel, directeur adjoint d'Addiction suisse. (ats/sia)