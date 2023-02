Projet pilote sur le cannabis: Berne s'oppose

Image: sda

Alors que Bâle a lancé lundi son expérience de distribution réglementée de cannabis dans les pharmacies, le gouvernement bernois oppose lui une fin de non-recevoir à un tel projet pilote.

Tout autre avis du côté des Villes de Bienne et de Berne qui souhaitent participer au lancement de cette expérience de l'Université de Berne.

L'essai pilote et l'étude de suivi ont pour objectif d'évaluer les effets d'une vente de cannabis régulée dans les pharmacies de Berne et de Bienne, ainsi que potentiellement dans d'autres villes. Les personnes qui participeraient à l'étude devraient être majeures et consommer déjà du cannabis.

Image: sda

La demande pour cette étude est à l'examen à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'expérience se déroulerait strictement dans les limites de la loi relative à la recherche sur les êtres humains, une législation qui fixe aussi des exigences sévères en matière de protection des données.

«Signaux nuisibles»

Pour le Conseil-exécutif bernois, il existe suffisamment d'études et d'éléments pour décider si la consommation de cannabis à des fins non médicales doit être légalisée ou non en Suisse. Mais surtout, il estime que cet essai pilote enverrait des «signaux nuisibles» à la population, aux jeunes en particulier.

La position du Conseil-exécutif à majorité bourgeoise ne constitue pas une surprise. Le directeur de la santé, le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg, s'était prononcé à plusieurs reprises contre la légalisation du cannabis. Pour le gouvernement, les effets de la consommation de cannabis sont déjà bien connus.

«La consommation de cannabis engendre une hausse de la demande de soins psychiatriques, un secteur déjà confronté à d'immenses défis», écrit Berne dans sa réponse à l'audition de la Confédération. Et d'ajouter que cette évolution aurait pour effet d'accroître la pression qui pèse sur le système de santé.

Consommation répandue

Des arguments qui n'ont pas convaincu les deux plus grandes villes du canton. Bienne et Berne ont donné un avis positif à ce projet pilote auquel elles souhaitent participer. Interdite par la loi, la consommation de cannabis est pourtant largement répandue, constate le Conseil municipal biennois.

Cette expérience doit permettre de fournir une base pour une future réglementation légale qui soit scientifiquement fondée et acceptée par la population. Le projet s'intitule «The Safer Cannabis – Research in Pharmacies randomized controlled Trial (SCRIPT)».

Projet pilote

Pendant ce temps, le premier projet pilote en Suisse de vente légale de cannabis dans les pharmacies a démarré lundi dernier à Bâle. Il s'agit d'étudier les effets sur la santé d'une distribution légale de produits à base de chanvre THC.

Image: sda

L'étude conjointe du Département de la santé de Bâle, des cliniques psychiatriques universitaires, des services psychiatriques d'Argovie et de l'Université de Bâle a été approuvée par l'OFSP. L'étude compte environ 370 participants. (chl/ats)