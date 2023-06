Un «très gros événement» est en cours au-dessus du village de Brienz

Les 84 habitants de Brienz, ainsi que le bétail, avaient été évacués le 12 mai du village, placé en zone de danger «rouge». Six barrages routiers ont été érigés et la zone est surveillée électroniquement. La zone est aussi interdite de survol.

Possible à «tout moment»

Lorsque la phase bleue est activée, il est interdit de pénétrer dans la commune et des voies de communication de la région sont fermées.

«Il y a manifestement un très gros événement en cours au-dessus de Brienz. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore dire ce qui se passe exactement, il fait nuit noire. Mais nous entendons le bruit par les caméras et les gens sur place entendent également que quelque chose est en cours au-dessus de Brienz.»

Les routes cantonales allant de Tiefencastel à Surava et à Lenzerheide, ainsi que la ligne ferroviaire de l'Albula ont été fermées.

Les habitants de Brienz n'ont plus accès à leur logement depuis plusieurs jours.

