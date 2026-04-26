Un séisme de magnitude 4,0 secoue la Suisse près de Walenstadt
Un séisme d'une magnitude d'environ 4,0 sur l'échelle de Richter a été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche, à proximité de Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall.
Dans la nuit de samedi à dimanche, le Service sismologique suisse a enregistré un séisme d'une magnitude d'environ 4,0 sur l'échelle de Richter, à environ six kilomètres à l'est de Walenstadt (SG). La secousse a probablement été ressentie dans toute la Suisse.
Le séisme s'est produit à 4h24, a indiqué le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). En principe, des dégâts mineurs sont possibles de manière sporadique à proximité de l'épicentre lors d'un séisme de cette magnitude.
Le SED enregistre en moyenne trois à quatre séismes par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 séismes par an. Chaque année, la population ressent effectivement environ 10 à 20 secousses d'une magnitude supérieure ou égale à 2,5. (dal/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique