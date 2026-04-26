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Un séisme de magnitude 4,0 secoue la Suisse près de Walenstadt

Un séisme de magnitude 4,0 secoue la Suisse près de Walenstadt

Un séisme d'une magnitude d'environ 4,0 sur l'échelle de Richter a été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche, à proximité de Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall.
26.04.2026, 09:4526.04.2026, 09:45
Le canton de Saint-Gall demande que la ligne ferroviaire longeant le lac de Walenstadt soit modernisée.
Bien que des dégâts mineurs soient possibles près de l'épicentre, la secousse a été ressentie dans toute la Suisse.Image: Keystone

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Service sismologique suisse a enregistré un séisme d'une magnitude d'environ 4,0 sur l'échelle de Richter, à environ six kilomètres à l'est de Walenstadt (SG). La secousse a probablement été ressentie dans toute la Suisse.

Le séisme s'est produit à 4h24, a indiqué le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). En principe, des dégâts mineurs sont possibles de manière sporadique à proximité de l'épicentre lors d'un séisme de cette magnitude.

Le SED enregistre en moyenne trois à quatre séismes par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 séismes par an. Chaque année, la population ressent effectivement environ 10 à 20 secousses d'une magnitude supérieure ou égale à 2,5. (dal/ats)

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