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Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée

Les vols de vélos augmentent fortement en Suisse. Les vélos électriques sont particulièrement visés. Police et assurances appellent à mieux les protéger.

Bruno Knellwolf Suivez-moi

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Chaque jour, des vélos sont volés aux quatre coins du pays. Il y a deux semaines, une famille habitant près du lac de Constance s’est fait voler deux vélos en l’espace de cinq jours. D’abord celui de leur fille à la gare, puis celui de la mère dans une autre gare. Il arrive aussi que les voleurs se montrent particulièrement audacieux: il y a quelques années, des malfaiteurs ont chargé toute une série de vélos électriques dans une camionnette devant une piscine saint-galloise.

Le vol de vélos est toujours plus problématique en Suisse, avec une forte augmentation du nombre de cas ces dernières années. Selon les données de la Statistique policière de la criminalité (SPC) de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 54 308 vélos et vélos électriques ont été déclarés volés dans toute la Suisse en 2024. Ce chiffre représente une hausse significative par rapport aux années précédentes: en 2021, environ 36 000 vélos et vélos électriques avaient été volés.

Les villes sont les plus touchées

Les voleurs sévissent un peu partout en Suisse, mais surtout dans les villes. A Genève, on dénombrait 2,6 vols de vélos pour 1000 habitants. Mais c'est à Soleure que votre vélo est le plus en danger. En 2025, la ville a enregistré pas moins de 24 vols pour 1000 habitants. Suivent Bâle-Ville avec 15 cas et Lucerne avec 7 cas pour 1000 habitants, ce qui place ces trois localités devant Zurich.

Le nombre réel de délits est largement sous-estimé dans toute la Suisse, de nombreuses victimes renonçant à porter plainte, selon les experts.

Les vélos électriques sont eux de plus en plus ciblés. Selon les statistiques criminelles du canton de Saint-Gall, 2426 vélos et vélos électriques au total ont été volés en 2025 dont près de 1200 vélos électriques. Dix ans plus tôt, seuls 43 avaient été dérobés.

«Leur prix relativement élevé les rend attrayants pour les voleurs et ils se revendent bien» Florian Schneider, police cantonale de Saint-Gall.

Bernhard Graser, de la police cantonale argovienne, explique qu’il faut distinguer deux types de vol. Le premier est le vol pur et simple, qui consiste à revendre le butin par la suite. Le second est le simple «emprunt», motivé uniquement par le besoin immédiat d’un vélo, lequel est ensuite abandonné quelque part.

«Des voleurs nocturnes»

«Jusqu'à récemment, nous étions confrontés à une vague préoccupante de vols dans les locaux à vélos et les parkings souterrains d'immeubles», explique Bernhard Graser. Les cibles privilégiées? Les vélos électriques, mais aussi les VTT et les vélos de course haut de gamme.

«D'un côté, nous avions affaire à des bandes organisées venues de l'étranger qui s'empressaient de passer la frontière avec le butin. De l'autre, des auteurs isolés du cru agissant en solo pour tenter de revendre la marchandise sur des sites de petites annonces.»

Si ces vols par effraction n'ont pas totalement disparu, leur fréquence a tout de même diminué. Cette accalmie pourrait s'expliquer par le ralentissement du boom du vélo qui avait démarré avec la crise du Covid.

Actuellement, on observe une recrudescence de voleurs «nocturnes». Leur spécialité consiste à fouiller les voitures en stationnement. Ils profitent aussi de la nuit pour embarquer les vélos qui traînent sous les couverts à voitures ou dans les garages privés non verrouillés.

«Il arrive aussi que ces individus dérobent des vélos attachés dans les gares. Parfois en plein jour. Ils utilisent alors des coupe-boulons ou des disqueuses électriques pour sectionner les câbles des antivols, couramment utilisés.» Bernhard Graser, police cantonale argovienne

C’est ce que montre également une enquête de SRF Investigativ: nos confrères ont équipé une douzaine de vélos et de vélos électriques de traceurs avant de les déposer ici et là en Suisse alémanique. Plusieurs de ces vélos ont été volés en peu de temps et acheminés à l’étranger. Les vélos utilisés pour ce test, équipés de traceurs GPS, ont été dérobés en un rien de temps et transportés via la gare de Bâle vers la France ou l'Europe de l’Est, vers la Roumanie ou la Serbie.

Les vélos électriques modernes étant souvent équipés de GPS, ceux-ci s'avèrent particulièrement utiles pour remonter la piste des voleurs. C'est ainsi que la police a pu suivre à la trace un vélo électrique volé au bord du lac de Constance. Le signal GPS a guidé les enquêteurs directement jusqu'à un camion, à l'intérieur duquel s'entassaient une vingtaine de vélos électriques.

Les vélos sont retrouvés plus souvent que leurs voleurs

Les voleurs sont rarement arrêtés. Dans le canton de Saint-Gall, le taux d'élucidation s'élevait en 2025 à 5% de l'ensemble des cas pour les vélos et à 7% pour les vélos électriques. Ce chiffre est toutefois bien meilleur qu'en 2015, année où seuls 2% des vols avaient été élucidés.

A Saint-Gall comme dans d'autres cantons, les communes sont responsables des vélos trouvés. La police cantonale se charge de les conserver et de contacter les propriétaires. Si un vélo n'est jamais réclamé, la commune peut décider de le mettre en vente.

Lorsqu'un vélo retrouvé correspond à une plainte enregistrée, la police prend directement contact avec son propriétaire. Tous les autres deux-roues sont stockés pendant trois mois. Passé ce délai, s'ils n'ont pas été réclamés, ils sont cédés à un atelier d'insertion sociale.

Qu'en disent les assurances?

L'assurance ménage d'AXA et de la Mobilière couvrent le vol des vélos, y compris les vélos électriques. Si le vélo est volé à l'extérieur, il est indispensable d'avoir souscrit l'option «vol simple hors du domicile».

Chez AXA, les clients bénéficient d'un droit de préemption sur un vélo déjà indemnisé et peuvent ainsi racheter leur deux-roues retrouvé à l'assurance. Dans le cas contraire, AXA en devient officiellement propriétaire. Du côté de la Mobilière, les assurés ont le choix: soit ils récupèrent leur vélo et remboursent l'indemnité perçue, soit ils gardent l'argent et cèdent le vélo à la compagnie.

Les Suisses sont bien assurés. La perte d'un vélo est vite indemnisée et il est tout aussi rapide d’acheter un nouveau vélo. Dès lors, cela vaut-il encore la peine de cadenasser son vélo? Simon Meili, d'AXA, ne pense pas que les assurés se montrent négligents:

«Un vol de vélo reste toujours synonyme de démarches administratives et de contrariétés pour le client»

Mieux protéger son vélo profite à tout le monde: les sinistres sont financés par la collectivité des assurés et pèsent, à terme, sur le montant des primes.

L'art de protéger son vélo

Le mieux reste encore de ne pas se faire voler son vélo. Urs Bücheler est conseiller en prévention au sein de la police cantonale de Saint-Gall. Il constate que depuis la pandémie de Covid, les ventes de vélos électriques, qui affichent des prix bien plus élevés, ont explosé. «Pourtant, beaucoup de gens continuent de laisser leurs vélos électriques dans des locaux non verrouillés, souvent protégés par de simples antivols bon marché», déplore le spécialiste.

Il ne suffit pas de cadenasser son vélo, il faut encore l'attacher à un point fixe. Un vélo muni uniquement d'un cadenas peut facilement être soulevé et emporté.

«Il est donc indispensable de fixer le cadre à l'aide d'un antivol en U robuste à un élément solide: un râtelier à vélos, un lampadaire ou une barrière en fer»

Le conseiller recommande également de noter le numéro de cadre, la marque et la couleur du vélo, et d'en conserver la quittance d'achat. La somme assurée doit être adaptée en fonction de la valeur du vélo électrique. Enfin, Bücheler renvoie vers les plateformes Velofinder.ch et suisse-ePolice.ch, qui permettent de déposer plainte en ligne aussi facilement que dans un poste de police. (trad.: mrs)