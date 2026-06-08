Galaxus a supprimé des avis clients. Image: capture d'écran Galaxus

Galaxus réagit à une fraude et censure 380 000 avis

Le plus grand commerçant en ligne de Suisse annonce une «réinitialisation des avis»: désormais, seuls les acheteurs et acheteuses pourront évaluer les produits.

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Le détaillant en ligne suisse Digitec Galaxus a supprimé environ 380 000 avis produits dans le cadre d’un durcissement de ses règles d’évaluation. A l’avenir, sur Digitec et Galaxus, seuls les clients ayant effectivement acheté et reçu un produit via la plateforme pourront le noter.

Selon un communiqué publié lundi, près de 4% de l’ensemble des évaluations sont concernées. Toutes les critiques rédigées par des utilisateurs sans achat vérifié ont été supprimées. L’objectif est d’empêcher les manipulations par des fabricants, leur entourage ou d’autres tiers.

Que s’est-il passé chez Galaxus?

Ce changement fait suite à des cas où des produits ont reçu des avis positifs de personnes qui ne les avaient pas achetés. Digitec Galaxus a récemment découvert que des employés d’un fabricant ainsi que des personnes de leur entourage avaient attribué les meilleures notes à un dispositif anti-effraction, sans l’avoir acheté via la plateforme. Et les avis sont importants pour Galaxus:

«Dans certains cas, cela a pu largement influencer les achats de la clientèle ou même la confiance dans les notes, en particulier pour les produits de niche et ceux qui venaient d’arriver sur le marché.» Thimo Schuster, responsable de la refonte des avis chez Galaxus.

Jusqu’ici, tous les utilisateurs enregistrés pouvaient publier des avis, qui étaient pris en compte dans la note globale indépendamment d’un achat. Selon Digitec Galaxus, le nouveau système doit renforcer la crédibilité des évaluations. Il vise aussi à éviter les effets de «backlash», lorsque des clients expriment leur frustration liée à des problèmes de livraison ou à d’autres circonstances dans les avis produits. Thimo Schuster illustre:

«Galaxus et Digitec proposent une console de jeux en prévente. Or, le fabricant n’est pas en mesure de respecter la date de livraison promise, ce qui amène les clients à exprimer leur mécontentement dans les évaluations de produit.»

Dans l'exemple ci-dessus, «la note attribuée à la console ne reflète donc pas ses performances graphiques ni le choix de jeux disponibles, mais plutôt la frustration», explique Galaxus.

L’entreprise estime que la perte d’information liée à cette suppression est faible, tandis que la protection contre les manipulations augmente nettement. Digitec Galaxus est le plus grand commerçant en ligne de Suisse. Cette filiale de Migros a augmenté en 2025 le chiffre d’affaires de ses deux boutiques, Galaxus et Digitec, en Suisse et dans l’UE, de 17%, pour atteindre près de 3,8 milliards de francs. (sda/awp/adapt. hun)