Une zone rocheuse dans une paroi située sous la pointe du Giren pourrait s'effondrer Image: KEYSTONE

Cette masse rocheuse pourrait s'effondrer: un village suisse en danger

Une zone rocheuse instable a été découverte au nord du Säntis. Une partie de la localité de Schwägalp (AR) est menacée.

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Une masse rocheuse instable d'environ 15 000 m3 risque de s'effondrer dans le versant nord du massif du Säntis. Un tel éboulement menacerait partiellement la localité de Schwägalp (AR) et une gravière en particulier. Le périmètre a été bouclé.

Lors d'un vol de sauvetage, un pilote de la Rega a découvert la zone rocheuse instable dans une paroi située sous la pointe du Giren, indique jeudi la police d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Des vérifications géologiques ont révélé que cette zone menaçait de s'effondrer et que des pierres risquaient d'atteindre une partie de la localité de Schwägalp.

Entre 10 000 et 15 000 m3

Le secteur menacé se situe à près d'un kilomètre d'infrastructures touristiques, telles que l'hôtel de Schwägalp et le grand parking, point de départ de diverses randonnées, précise à Keystone-ATS la maire de la commune concernée de Hundwil (AR), Margrit Müller.

La masse rocheuse instable mesure entre 10 000 et 15 000 m3. Une gravière particulièrement menacée a été évacuée et bouclée. De plus, les zones menacées sont signalisées par des panneaux de mise en garde, précise la maire. Les chemins de randonnée officiels du massif du Säntis ne se trouvent pas dans le secteur à risque, cependant.

Des géologues vont effectuer davantage de vérifications ces prochaines semaines. Ils sont mandatés par le canton pour déterminer notamment si des mesures supplémentaires de précaution sont nécessaires. (jzs/ats)